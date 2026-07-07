El discreto homenaje de la selección Argentina a Leo Messi en cada viaje

Para entender lo que Messi representa para la selección argentina basta con mirar los pies de sus compañeros. Desde el primer día de concentración, la totalidad de la plantilla albiceleste camina con el mismo calzado, una zapatilla nacida alrededor de la figura de su capitán. Adidas, patrocinador histórico de la Selección, confirma que se trata de un hecho inédito: nunca antes un combinado nacional había competido en un Mundial con todo su plantel utilizando un modelo creado en honor a uno de sus propios futbolistas.

Los jugadores de Argentina calzando las adidas de Messi / Cedidas

DE ÍDOLO A COMPAÑERO

Para muchos de ellos, Leo fue primero un referente antes que un compañero de vestuario. Crecieron viendo sus goles, sus jugadas y sus noches históricas con la camiseta argentina, y hoy comparten con él viajes, entrenamientos y la misma ilusión mundialista. Por eso calzar las Adistar Messi no es solo una cuestión estética: es una forma de gratitud, de pertenencia y de cariño hacia quien marcó a toda una generación.

EL ADN DE LAS BOTAS DE MESSI

El modelo está inspirado en las F50 Messi "El Último Tango", las botas que Leo utiliza actualmente sobre el campo, y conecta directamente con las históricas F50.6 Tunit de 2006, aquellas ligadas a su primer Mundial. Veinte años después, aquel ADN futbolístico regresa reinterpretado en clave lifestyle.

Los jugadores de Argentina calzando las adidas de Messi / Cedidas

La zapatilla presenta una parte superior HybridTouch de estética limpia, con mesh para favorecer la transpirabilidad y forro textil que aporta comodidad durante toda la jornada. Su silueta de corte bajo facilita el movimiento natural, mientras los cordones regulables garantizan un ajuste seguro.

Los jugadores de Argentina calzando las adidas de Messi / CEDIDA

La cubierta de los cordones recupera uno de los sellos más reconocibles del calzado de Messi, con su logo personal bien visible, y se completa con el Badge of Sport de adidas y el característico gráfico de las tres bandas. La amortiguación llega de la mano de una mediasuela ligera de EVA, mientras la suela Adiwear garantiza durabilidad para acompañar viajes, caminatas y la rutina diaria del grupo.

UN HOMENAJE HECHO DE PASOS

Más allá de la ficha técnica, lo que conmueve es la imagen: un vestuario lleno de individualidades, contratos y trayectorias propias, caminando unido bajo un mismo símbolo. Argentina juega con Messi dentro del campo.

Los jugadores de Argentina calzando las adidas de Messi / Cedidas

Y, sin necesidad de anunciarlo, también camina con él fuera de él. En los pasillos, en los hoteles, en cada trayecto de este Mundial, ese detalle silencioso resume mejor que cualquier palabra lo que Leo significa para sus compañeros, para la Selección y para todos los que siguen creciendo a su lado.