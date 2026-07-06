Diogo Jota, la "luz" de Portugal en el Mundial: "Era el ejemplo perfecto de creer en todo lo posible"

"Nos hemos clasificado para los octavos de final en el día del año en el que honramos a Diogo Jota y a André Silva. Y, además, hemos jugado contra Croacia, que fue la última selección a la que Diogo Jota le marcó su último gol con Portugal. Y un 2-1, con el número 21 de Diogo Jota", declaró Roberto Martínez, visiblemente conmovido, tras el último partido de Portugal, que tuvo lugar el día que se cumplió un año de la defunción del futbolista del Liverpool.

El 3 de julio de 2025, Diogo Jota y su hermano menor André fallecieron en un trágico accidente de tráfico en la provincia de Zamora. El futbolista del Liverpool, que tenía 28 años, se encontraba de vacaciones. Se había casado 10 días antes y, al haberse sometido poco antes a una cirugía menor de pulmón en Oporto, no podía volar por consejo médico. La muerte del delantero se produjo cuando estaba de regreso a Inglaterra. Planeaba llegar al Reino Unido en ferry desde Santander.

Un año después, el fútbol portugués sigue teniendo muy presente a Diogo Jota. Así lo demostraron con su emotivo y espectacular homenaje los futbolistas de la selección lusa tras la victoria contra Croacia. Desde que sonó el himno en los prolegómenos del encuentro, momento en el que se mostraron imágenes del delantero, hasta después del mismo, cuando posaron con una camiseta suya sobre el césped para celebrar el triunfo. Cristiano Ronaldo, capitán del combinado, no pudo contener las lágrimas.

Cristiano Ronaldo, con la camiseta de Diogo Jota, señala al cielo tras la victoria contra Croacia / EFE

"Está ahí arriba iluminándonos… Nos ilumina. Sabemos que está con nosotros y lo único que tenía sentido hoy era ganar para rendirle homenaje de la mejor manera posible. Ganamos por nosotros, por Diogo y por Portugal. Sabíamos antes del partido lo que significa esta fecha. Significa mucho para nosotros", declaró el futbolista del Al-Nassr. "Son increíbles las coincidencias de la vida. Antes del partido hablamos con el grupo de la importancia de esta fecha para nosotros y de la coincidencia. Esta victoria significa mucho para nosotros", añadió.

Roberto Martínez, en declaraciones a 'The Athletic', complementó estas declaraciones de Cristiano: "Él quería ganar el Mundial, así que se convierte en una responsabilidad, un ejemplo, porque Diogo era el ejemplo perfecto de creer en todo lo posible, siempre con esa tenacidad, siempre encontrando la respuesta en el momento justo, en el momento difícil del partido; para nosotros, se ha convertido en un verdadero referente, y probablemente en una fuente extra de energía y luz en esos momentos difíciles que se viven como equipo de fútbol".

Aunque el seleccionador y el capitán de Portugal fueron los dos únicos miembros de la expedición en hablar de Diogo Jota en el aniversario de su muerte, toda la plantilla lusa. Durante el Mundial, por ejemplo, los jugadores están luciendo una pulsera con el nombre de Jota y el suyo, el escudo y los colores de la bandera del país. Un detalle impulsado por el primer ministro portugués, Luís Montenegro, y aceptado por toda la plantilla. "La recibimos con mucho cariño y decidimos usarla todos", explicó Vitinha en una entrevista durante la fase de grupos.

A lo largo de la Copa del Mundo, los futbolistas portugueses están aprovechando las ruedas de prensa y las zonas mixtas para acordarse de Diogo Jota. "Todo el mundo ha hablado de él. Es difícil decirlo ahora, porque ahora todo son buenas palabras, pero Diogo era un gran compañero, muy sensato y apasionado por el fútbol y nuestro país. Todavía es parte del grupo y siempre lo será", dijo, por ejemplo, Bruno Fernandes en la previa del debut luso frente a RD Congo.

Contra España, Diogo y su hermano pequeño, que también era futbolista, serán "la luz" de Portugal para intentar lograr el billete a los cuartos de final. 'A Seleção' tiene muchos motivos para intentar levantar su primer Mundial, pero sin ninguna duda el recuerdo de ambos es el primero.