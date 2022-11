Dinamarca amenaza con irse de la FIFA por el caso del brazalete

La polémica entorno al veto del uso del brazalete 'One Love' ha terminado por precipitar la decisión "Hace tiempo que lo tenemos claro", dijo el presidente de la federación danesa, Jesper Moller

La Federación Danesa de Fútbol (DBU) mostró este miércoles su "asombro" por la decisión de la FIFA de no permitir llevar al brazalete "One Love" en los partidos de Qatar 2022 y manifestó su intención de abandonar el organismo si no hay "cambios".

“No es una decisión que se haya tomado ahora. Hace tiempo que lo tenemos claro. Lo hemos estado discutiendo en la región nórdica desde agosto”, dijo en rueda de prensa en Doha el presidente de la DBU, Jesper Møller.

“Lo hemos vuelto a pensar ahora. Me imagino que puede haber desafíos si Dinamarca se va sola. Tenemos que pensar en la cuestión de cómo restaurar la confianza en la FIFA. Debemos evaluar lo que ha sucedido y luego debemos crear una estrategia, también con nuestros compañeros nórdicos", añadió el directivo.

Asimismo, el CEO de la DBU, Jakub Jensen, explicó que "el 21 de noviembre Inglaterra solicitó una reunión de emergencia con la FIFA, que vino al hotel inglés. FIFA dijo que al menos sacaría una tarjeta amarilla a quien saliera con el brazalete. Se ha discutido si existe una base legal para sacar una tarjeta amarilla por eso, y la hay. La sanción pudo ser tarjeta amarilla, que el capitán no hubiera entrado al campo o que le pusieran otra sanción”.

Asimismo, Dinamarca aseguró que no apoyará la reelección de su presidente, Gianni Infantino después de este episodio en el que su capitán y los de Países Bajos, Inglaterra, Alemania, Suiza y Gales pretendían portar el brazalete multicolor. "Hay 211 países en la FIFA, Infantino tiene una declaración de apoyo de 207, pero Dinamarca no es uno de ellos. No vamos a apoyar a Infantino", afirmó Møller.

"Nos vemos obligados a reaccionar a esto. Lo haremos junto con los otros países, estamos juntos en esto. Estamos asombrados de que no podamos usar ese brazalete", aseveró. el presidente de la DBU, que se mostró "decepcionado" y "enfadado" y dijo no haber vivido antes "algo semejante".