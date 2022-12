Van Dijk: "Cuando estemos atacando Messi estará relajado en alguna parte"

El central neerlandés bromea sobre el marcaje al argentino y recuerda que "no será un Messi contra mí" Van Gaal apunta al poco trabajo defensivo de Messi como un aspecto a explotar por Países Bajos

"La cuestión más difícil es que, cuando estemos atacando, Messi estará relajado en alguna parte, en un córner o en algún sitio". Virgil van Dijk explicó con algo de ironía el reto de marcar al 10 argentino.

El muro neerlandés sabe que Messi no es fácil que descifrar. Que cuando más desconectado parece estar del partido, más activa está su cabeza para hacer daño al contrario.

El central de Países Bajos subrayó que el duelo de cuartos ante Argentina "no será un Messi contra mí" e insistió con la idea de que será un trabajo conjunto. "Tenemos que ser muy afilados defendiendo porque ellos siempre buscan a Messi para hacer daño al contrario. Nadie puede hacer el trabajo de marcar a Messi de manera individual. Será un honor jugar contra él".

Messi se ha convertido en el centro del debate de Países Bajos. También Van Gaal se ha referido estos días al argentino. El seleccionador neerlandés ha elogiado su desequilibrio, pero también ha recordado el peaje defensivo. "Es el jugador más peligroso de Argentina, el que crea más situaciones de gol para sus compañeros y para sí mismo. Pero al mismo tiempo no juega mucho cuando el rival tiene el balón y ahí tendremos nuestras oportunidades", señaló.

No es la primera vez que el técnico se muestra crítico con La Pulga. Hace tres años explicó así el perfil del futbolista argentino. "¿Cuántas Champions han ganado con el que dicen que es el mejor jugador del mundo? Mire a Neymar en el PSG. ¿Cuántas Champions ganó? Neymar y Messi me gustan como futbolistas individuales, no como jugadores de equipo. Yo creo que en los juegos colectivos no hay nada más importante que el jugador de equipo".