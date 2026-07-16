Digne da la cara tras cometer penalti sobre Lamine Yamal: "Estoy decepcionado conmigo y con el equipo"

La cara de Lucas Digne era un 'tierra, trágame' de manual. A pesar de las protestas de sus compañeros, el lateral zurdo se marchó de la acción sabedor de la imprudencia que había cometido. Perdió de vista la pelota y en el giro impactó con todas sus fuerzas sobre el muslo de Lamine Yamal. Iván Barton no lo dudó ni una milésima de segundo. Penalti de libro que Mikel Oyarzabal transformó con su magistral zurda pese al bailecito de Maignan en la línea de gol.

Digne está digeriendo todavía dicha acción. Dos días después del partido, el futbolista 'bleu' ha roto su silencio con una publicación en las redes sociales explicando cómo se siente y el pesar que inundó al vestuario de Francia tras caer 2-0 en semifinales frente a España.

El mensaje de Digne

"Es el final de un sueño. El de un niño pequeño, y seguramente el de miles de personas detrás de nosotros. Siempre imaginamos muchas cosas, muchas veces las más hermosas. Pero el final de un sueño a veces puede ser difícil, y el despertar aún más brutal", espetaba el exazulgrana en 'Instagram'.

Lucas Digne proseguía reconociendo: "Lo más difícil hoy es encontrar las palabras para expresar esta inmensa decepción. Estoy primero decepcionado de mí mismo. Decepcionado también en este equipo, en todos los esfuerzos que hemos hecho y en este grupo de jugadores increíbles. También pienso en todos los que hicieron el viaje, así como en aquellos que nos han apoyado desde Francia y alrededor del mundo. Tu apoyo nos ha llevado a lo largo de esta aventura. A pesar de esta inmensa decepción, sigo orgulloso de haber representado a nuestro país, con toda su riqueza, diversidad y toda la gente que lo inventa".

El defensor del Aston Villa, aunque cambiará de aires este verano con destino al Paris Saint-Germain, agradeció el apoyo incondicional de los seguidores 'bleus': "Gracias por todo, por vuestro apoyo y por todas estas emociones. Has sido increíble durante toda la competencia. No ha terminado, tenemos un podio al que ir".

Un culé para el recuerdo

Digne defendió la camiseta del Barcelona durante dos temporadas, de 2016 a 2018, cuando se oficializó su traspaso al Everton. En agosto de 2017, sin embargo, se ganó el corazón de todos los barceloneses. En un momento duro para la sociedad catalana como fueron los atentados de Las Ramblas, el francés siempre estará en el recuerdo al ser uno de los primeros voluntarios que socorrieron a las víctimas de tan atroz acto.