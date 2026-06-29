Diego Forlán, exfutbolista, señala a Cristiano Ronaldo: "Es egoísta y perjudica a Portugal"

Diego Forlán, exfutbolista uruguayo y del Atlético de Madrid, ha encendido el debate en torno al rendimiento de Cristiano Ronaldo en la selección portuguesa.

En un análisis táctico el histórico goleador uruguayo aseguró que el astro luso "juega como delantero centro fijo" y que esa falta de movilidad "limita por completo" el ataque de Portugal.

Según Forlán, Cristiano "se queda cerca de la portería esperando el balón" y ya no participa en la creación de jugadas. "Se dice a sí mismo: "Me quedaré aquí para marcar", pero no se da cuenta de que perjudica a su equipo", afirmó.

Un ataque convertido en un "embudo"

Forlán explicó que la posición estática del capitán portugués facilita el trabajo de los defensores rivales: "Los dos centrales se quedan con él; uno toma referencia y el otro cubre espacios. Al no moverse, desaparecen los huecos y nadie puede sorprender entrando por detrás".

El exdelantero utilizó una metáfora contundente: "Todos los ataques terminan en un punto, como un embudo estrecho. Portugal no aprovecha las oportunidades porque todo va a Ronaldo, que se queda quieto en el centro".

Miami (United States), 28/06/2026.- Cristiano Ronaldo (R) of Portugal looks on during the FIFA World Cup 2026 group stage match Colombia against Portugal, in Miami, Florida, USA, 27 June 2026. EFE/EPA/MIGUEL A. LOPES / MIGUEL A. LOPES / EFE

Para Forlán, la solución es clara: "Si se abriera a las bandas, crearía huecos para los demás. Está muy estático y eso expone al equipo".

El impacto en el juego colectivo y los nombres propios

El uruguayo insistió en que el problema no es Cristiano en sí mismo, sino su interpretación del rol de delantero: "No es un problema, pero debe entender que necesita salir del área y moverse más".

Forlán considera que un cambio de comportamiento del capitán permitiría liberar el talento de jugadores como Bruno Fernandes, Bernardo Silva o Rafael Leão, quienes dependen de la movilidad del 'nueve' para encontrar líneas de pase y espacios interiores.

Contexto mundialista y presión para Roberto Martínez

Las críticas llegan en un momento clave: Portugal se prepara para los dieciseisavos de final del Mundial 2026, donde se enfrentará a Croacia. Aunque Cristiano ha alternado partidos discretos con actuaciones brillantes, como su doblete ante Uzbekistán, su rendimiento irregular ha reavivado el debate sobre su papel en el esquema de Roberto Martínez.

Forlán, con amplia experiencia en Mundiales, fue tajante tras el empate ante Colombia: "Cristiano está de nueve y se queda ahí para aprovechar el gol. Ya no sale a buscarla y termina condicionando a Portugal".

¿Cambiará Cristiano su estilo en la fase decisiva?

Los próximos partidos determinarán si el cinco veces Balón de Oro está dispuesto a modificar su estilo para potenciar el juego colectivo.

Portugal aspira al título, pero para Forlán la clave es evidente: "Hay que decirle: "Muévete, sal de ahí, que vas a tener goles". Si no cambia, el equipo seguirá atacando en un embudo".