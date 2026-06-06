Dictadura y fútbol, un combo muy peligroso: “Si perdéis contra Brasil, ninguno volverá a casa"

Cuando el fútbol cae en manos de una dictadura, ganar sirve para alimentar el relato del poder; perder, en cambio, se convierte en una condena. Zaire lo vivió en el Mundial de 1974, cuando sus jugadores debían convivir con las amenazas del dictador africano Mobutu Sese Seko. Fruto de esa tensión surgió una escena que ya es historia de los Mundiales y que, durante un tiempo, fue tratada errónamente con humor y burlas. Detrás de aquello, había un grupo de humanos luchando por su vida.

Brasil tenía una falta peligrosa al borde del área. Rivelino acariciaba el balón, plantándolo con mimo para sacar a pasear su prodigiosa zurda, cuando Mwepu Ilunga, jugador de Zaire, salió disparado de la barrera para reventar el balón. Esa imagen, que tuvo lugar el 22 de junio de 1974 en el Parkstadion de Gelsenkirchen, fue durante años objeto de burla. Sin embargo, escondía detrás una historia atroz.

Zaire, la actual República Democrática del Congo, acabó perdiendo aquel partido contra Brasil por 3-0, pero lo que verdaderamente se recordó fue la mencionada escena. Aunque, realmente, aquello no fue un acto de desconocimiento ni un acto de locura. Fue el miedo apoderándose de una persona, un instinto de supervivencia.

Zaire había llegado a Alemania Occidental después de proclamarse campeona de África y se convirtió en la primera selección subsahariana en disputar una fase final mundialista. Su Mundial, sin embargo, se fue al traste en dos partidos: 0-2 contra Escocia y 0-9 contra Yugoslavia. Un balance horrible.

El problema de aquello es que Zaire no jugaba para su gente ni para ellos mismos. Lo hacían para Mobutu Sese Seko, dictador que se adueñó del país al derrocar al presidente electo Patrice Lumumba durante la Crisis del Congo. Este hombre, que había rebautizado el país como Zaire dentro de su política de “autenticidad”, había construido un relato nacionalista alrededor del equipo nacional, los Leopardos, y había prometido a sus futbolistas premios, casas, coches y dinero, según crónicas de la época.

El terror de la dictadura

Sobre el papel, todo genial. Pero cuando el escaparate se rompió con los 9 goles de Yugoslavia, llegaron las amenazas. Cuando el fútbol se pone al servicio de una dictadura, una derrota es una mancha imperdonable. Y vienen los castigos.

Cerraron el hotel a todos los periodistas y nos advirtieron de que, si perdíamos 0-4 contra Brasil, ninguno podría volver a casa Mwepu — Exjugador de Zaire en el Mundial de 1974

Mwepu, protagonista del partido ante Brasil por su incomprensible acción, contó tiempo después todo lo que soportaron en una entrevista a la BBC: “Después del 9-0 ante Yugoslavia, Mobutu envió a sus guardias presidenciales para amenazar al equipo. Cerraron el hotel a todos los periodistas y nos advirtieron de que, si perdíamos 0-4 contra Brasil, ninguno podría volver a casa”.

Hablando en plata, si volvían a caer con contundencia, no iban a poder contarlo. Entendido esto, entendida la falta de Rivelino. La carrera de Ilunga fue pura consciencia. Mandó el balón a la luna, intentando despegarse de la amenaza de muerte que le atormentó durante todo el duelo.

Brasil no marcó cuatro

Brasil necesitaba ganar. Venía de dos empates sin goles ante Yugoslavia y Escocia y sabía que cada tanto podía ser decisivo. Acabó venciendo 3-0, con goles de Jairzinho, Rivelino y Valdomiro. Para los brasileños fue una victoria necesaria. Para Zaire, que no llegase el cuarto gol fue un alivio. Perder, realmente, era lo de menos.

Valdomiro, autor de un gol ante Zaire en el Mundial del 74 / FIFA+

Más de medio siglo después, la historia vuelve por otro camino. Vuelve a ser la República Democrática del Congo y vuelve a un Mundial 52 años después de aquella única (y amarga) aparición como Zaire. Casi 30 años han pasado desde la revuelta que tumbó a Mobutu y que sirvió para proclamar la República Democrática del Congo en mayo de 1997. El regreso tendrá un grupo de máximo nivel, en el Grupo K, junto a Portugal, Colombia y Uzbekistán.

Zaire fue la historia de un equipo atrapado entre la ilusión mundialista y el terror político. 2026 es la oportunidad de reescribir aquella triste memoria. No se trata solo de volver a un Mundial. Se trata de hacerlo sin Mobutu y con motivos para disfrutar de verdad.