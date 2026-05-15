Dick Advocaat vuelve al rescate de Curazao y hará historia en el Mundial 2026

El país más pequeño del mundo en clasificarse para un Mundial de Fútbol tendrá finalmente el artífice de la hazaña al mando. Dick Advocaat regresará al banquillo de Selección de fútbol de Curazao apenas tres meses después de haber renunciado por motivos familiares y de salud. Se convertirá en el seleccionador más veterano en dirigir un partido de la Copa del Mundo.

El técnico neerlandés, de 78 años, retomará el proyecto que él mismo construyó desde sus cimientos y que desembocó en la primera clasificación mundialista de la historia de Curazao, un territorio caribeño de apenas 155.000 habitantes y 444 kilómetros cuadrados. Un auténtico milagro futbolístico en la zona de Concacaf.

La Federación de Curazao confirmó el regreso del veterano entrenador tras la salida de Fred Rutten, quien había asumido el cargo después de la dimisión de Advocaat en febrero. En el comunicado oficial, la federación explicó que “se ha decidido nombrar a Dick Advocaat como seleccionador de la selección nacional de Curazao”, añadiendo que ambas partes trabajan ya en los últimos detalles del acuerdo.

“Tras la decisión del entrenador principal Fred Rutten de poner a disposición su cargo, la directiva ha decidido, durante las reuniones celebradas anoche, nombrar a Dick Advocaat como entrenador principal de la selección nacional de Curazao. Las discusiones entre FFK y Dick Advocaat sobre los detalles adicionales de este nombramiento están actualmente en curso”, se lee en el comunicado de 'The Blue Wave'.

La vuelta de ‘El Pequeño General’, apodo con el que se conoce al exseleccionador de Países Bajos y Corea del Sur, llega después de la mejoría en el estado de salud de su hija, situación que le obligó a abandonar el cargo cuando el equipo ya tenía prácticamente sellado el billete para el Mundial.

“Siempre he dicho que la familia está por encima del fútbol. Por lo tanto, esta es una decisión natural”, señaló Advocaat cuando anunció su salida meses atrás. Sin embargo, el neerlandés nunca ocultó el vínculo emocional que había generado con el combinado caribeño: “Considero que clasificar a la nación más pequeña del mundo para la Copa Mundial es uno de los momentos más destacados de mi carrera”.

Su regreso supone además un golpe anímico para un vestuario que nunca terminó de asumir su salida. Diversas informaciones procedentes del entorno de la selección apuntan a que varios futbolistas habían pedido a la federación el retorno del técnico neerlandés, convencidos de que es la figura que mejor conoce al grupo y la única capaz de competir con garantías en una cita de semejante magnitud.

Curazao llegará al Mundial encuadrada en un exigente grupo junto a Alemania, Ecuador y Costa de Marfil. Sobre el papel, el combinado caribeño parte como la cenicienta del grupo, aunque la experiencia de Advocaat alimenta la esperanza de competir con dignidad en el mayor escenario del fútbol mundial.

Además de firmar una de las clasificaciones más sorprendentes de la historia reciente, Advocaat batirá un récord inédito en la Copa del Mundo. Con 78 años, superará la marca que ostentaba Otto Rehhagel, quien dirigió a Grecia en el Mundial de 2010 con 71 años y 317 días.

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Será, además, la tercera experiencia mundialista de Advocaat como seleccionador, después de dirigir a los Países Bajos en Estados Unidos 1994 y a Corea del Sur en Alemania 2006. Cuarenta años después de iniciar su carrera en los banquillos, el técnico neerlandés volverá a una Copa del Mundo convertido en el gran símbolo de la selección más pequeña que jamás haya disputado el torneo.