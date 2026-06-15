Dick Advocaat, el técnico de 78 años que rompe un récord histórico en el Mundial y dirige un sueño imposible

A sus 78 años, Dick Advocaat no solo sigue en los banquillos: ha hecho historia en un Mundial. El neerlandés se ha convertido en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026 en el entrenador más veterano en dirigir en la Copa del Mundo. Lo ha hecho con lágrimas en los ojos en el Alemania - Curazao (7-1), donde su equipo, el país más pequeño en participar en una cita mundialista, llegó a empatar a la todopoderosa 'Die Mannschaft', entrenada, además, por el entrenador más joven de la historia de los Mundiales, Julian Nagelsmann.

Pero la historia de Advocaat en este Mundial de 2026 va más allá de su faceta profesional. El neerlandés, en febrero de 2026, dejó su cargo como seleccionador de Curazao para poder atender a su hija, que atravesaba problemas de salud. En sus propias palabras, la familia estaba por encima del fútbol. El relevo llegó con Fred Rutten, pero el proyecto se desestabilizó y el equipo entró en una etapa de tensión interna.

Semanas después, con la situación personal mejorando, el técnico volvió, arropado por el vestuario y el propio entorno federativo. Con Advocaat al mando, Curazao logró clasificarse por primera vez a un Mundial, convirtiéndose en el país más pequeño de la historia en lograrlo.

"Sigo entrenando porque me gusta, no por el dinero", afirmó este sábado Advocaat en la rueda de prensa previa al partido ante Alemania. "Soy holandés, pero después de dos años en Curazao te vuelves un poco 'nativo'".

La clasificación no es solo un éxito deportivo: es la culminación de un proyecto sostenido sobre jugadores de perfil humilde, muchos formados en Países Bajos, y un vestuario que ha encontrado en el técnico una figura de estabilidad.

Un debut amargo

El estreno mundialista de Curazao, sin embargo, tuvo pinceles de cal y de arena. Pese a empatar a Alemania con un gol histórico, el combinado germano acabó aplastando a Curazao con un contundente 7-1.

"Fueron simplemente demasiado fuertes. Concedimos demasiados goles evitables, diría que 4-1 era un resultado correcto, pero a nivel de calidad Alemania fue mejor que nosotros", dijo Advocaat tras el partido. "Creo que podemos estar orgullosos".

"Fue la alegría de la gente de Curazao, también se vio después del partido. Quizás sea mi edad, pero ahí es cuando emerge la emoción. Tengo que intentar evitarlo, no me gusta, pero me emocioné por la alegría de la gente", añadió.

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A los 78 años, Advocaat rompe un récord que parecía difícil de superar. Hasta ahora, el registro estaba en manos de Miroslav Koubek y Hugo Broos, que entrenaron a Chequia y África del Sur, respectivamente, con 74 años.