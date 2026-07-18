MUNDIAL 2026
Dibu Martínez, jugador de Argentina: "Yo no quería irme a Inglaterra a mis 16 años. Vi a mi papá llorando por no poder pagar las facturas"
El guardameta del Aston Villa tuvo que superar numerosas dificultades antes de triunfar en el fútbol profesional
Hay pocos futbolistas más carismáticos que Emiliano Martínez, conocido como Dibu Martínez. El guardameta del Aston Villa y de la selección argentina está de enhorabuena, ya que en el partido ante Inglaterra superó a Fillol como el portero argentino con más presencias en mundiales, aunque no se conforma con eso, pues ya está concentrado en la final del Mundial, donde la Albiceleste se verá las caras contra España.
El de Mar del Plata tuvo que superar numerosas dificultades antes de triunfar en el fútbol profesional. Una de ellas, la tomó con tan solo 16 años, cuando abandonó a su familia para instalarse en Inglaterra para defender la camiseta del Arsenal.
En esa época, el argentino estaba jugando en Independiente, pero no tuvo más remedio que aceptar la propuesta del conjunto inglés, ya que su familia no atravesaba por un buen momento a nivel económico. Martínez no quería irse, aunque cambió de opinión al ver a su padre llorar.
El portero argentino comentó en una entrevista con el programa 'Behind The Game' que "yo no quería irme a Inglaterra a mis 16 años. Vi a mi papá llorando por no poder pagar las facturas. Entonces me focalicé en que tenía que pelear por mi familia, por eso la primera casa fue para ellos, el primer auto fue para ellos".
Desde entonces, el futbolista del Aston Villa es consciente de que es un privilegiado y de todo el esfuerzo que supone hacerse un hueco en el fútbol profesional. "Yo vi todo lo que les costó a mis padres", confesó en una entrevista concedida a Clarín.
No cumplió su sueño...
En otra entrevista, el argentino quiso dejar claro que su sueño era "ser el arquero titular de Independiente, pues yo era muy fanático".
"Un día me llamaron Julio Comparada y mi representante Gustavo Goñi. Pensé que me iban a aumentar el sueldo por cómo atajé en el Sudamericano. Pero no, me dijeron que me querían vender al Arsenal. Fue una cosa de locos", comentó a 'TyC Sports'.
El acuerdo se firmó en 1,5 millones de euros, según la plataforma 'Transfermarkt'. Un movimiento que le ayudó a consolidarse en el fútbol profesional y actualmente está viviendo uno de sus mejores momentos bajo palos.
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