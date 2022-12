Dibu, el otro héroe, se flajeaba porque "me tiraron tres veces y me metieron tres goles"

Dibu Martínez, portero de la selección argentina, aseguraba que había sido un partido muy sufrido pero "nuestro destino era este, sufrir. Nos ponemos con 2-0 y nos remontan. No sponemos con 3-2 y nos pitan otro pelanti. Me habían pateado tres veces durante el partido y me habían metido tres goles", dijo llorando tras proclamarse campeón del mundo.

Aseguró que "no pude haber un mundial que haya soñado tanto como este".

Agregó que en los penaltis estaba tranquilo porque "siempre me toca darlo por mis compañeros. Podría haber atajado el primero pero me tiré mal. Luego acerté en los siguientes".

Por último, dijo que dedicaba el título " a mi familia. Salgo de un lugar muy humilde, me fui muy chico y se lo quiero dedicar a mi familia"