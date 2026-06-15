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MUNDIAL 2026

Diallo le da un triunfo agónico a Costa de Marfil

El jugador del United smarcó en el minuto 89 un gol que deja a los africanos muy cerca de pasar por primera vez en su historia la fase de grupos de un Mundial

Diallo marcó el gol de la victoria en el minuto 89

Diallo marcó el gol de la victoria en el minuto 89 / AGENCIAS

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Toni Munar

Toni Munar

En Filadelfia, el empate se quedó suspendido en el aire hasta el último suspiro. Cuando el 0-0 parecía ya sellado y el partido condenado, apareció el instante que lo cambió todo: en el minuto 89, Diallo encontró el espacio, el momento y el golpe justo para desnivelar el duelo y firmar el 0-1 de Costa de Marfil ante Ecuador.

Un gol que culminó la mejora futbolística de una selección africana que arrancó sufriendo ante los sudamericanos, pero que terminó imponiéndose con la aparición de un estelar Yan Diomandé. Un encuentro marcado por los cuatro balones al larguero y un resultado que deja a Costa de Marfil muy cerca de pasar por primera vez la fase de grupos.

La ilusión de Ecuador duró 30 minutos

Vimos uno de los encuentros más igualados de este inicio del Mundial. Ecuador arrancó dominando y sorprendió a los africanos con una clara superioridad sobre el terreno de juego.

Los futbolistas de Beccacece demostraron durante los primeros 30 minutos por qué eran una de las grandes candidatas a convertirse en la revelación del torneo. Un equipo con mucha calidad y con un gran protagonismo de Gonzalo Plata y Enner Valencia. Eso sí, la gran decepción fue la actuación de Moisés Caicedo, que apenas pudo tener impacto en el partido.

Los sudamericanos dominaron el inicio del duelo, pero no consiguieron marcar. Estuvieron muy cerca de hacerlo, ya que Minda y Yeboah enviaron dos balones al larguero. Costa de Marfil se salvaba por muy poco y empezaba a recuperar terreno.

El 'show' de Diomandé

Cuando parecía que Ecuador iba a imponer su dominio durante todo el encuentro, apareció la gran estrella del partido. La actuación de Yan Diomandé fue un auténtico escándalo y demostró por qué se espera que salga del Leipzig por más de 100 millones de euros este verano.

El exjugador del Leganés le hizo la vida imposible a todo un campeón de la Premier y finalista de la Champions como Piero Hincapié. Todos los ataques africanos pasaban por sus botas y fue ganando protagonismo hasta cambiar por completo el rumbo del encuentro.

Diomandé maravilló en su primer encuentro del Mundial

Diomandé maravilló en su primer encuentro del Mundial / AGENCIAS

Costa de Marfil pasó de estar sometida por Ecuador a convertirse en la clara dominadora del partido. Sin embargo, la falta de puntería parecía condenar a los africanos. Diomandé volvió a encontrarse con el larguero tras un latigazo y Wahi hizo lo propio con una volea. Cuando todo apuntaba al empate, apareció Diallo para romper la resistencia ecuatoriana y marcar en el minuto 89.

Medio gol es de Singo. El costamarfileño se recorrió toda la banda derecha y se la dejó en bandeja al jugador del United, que no dudó en enviarla dentro de la portería. Un gol importantísimo para pasar la fase de grupos por primera vez en su historia.

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Los africanos encontraron el premio en los minutos finales tras dar la vuelta futbolísticamente al duelo. Ecuador, que había sido muy superior en el arranque, acabó pagando su falta de acierto. Costa de Marfil da un paso de gigante hacia los dieciseisavos de final y deja muy tocados a los sudamericanos que se la jugarán ante Alemania.

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