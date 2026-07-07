Día de furia de Romário: carga contra Endrick, Vinícius Jr. y Ancelotti. "Tienes que marcar ese puto gol"

Los ánimos andan muy caldeados en Brasil. La 'torcida' y la prensa canarinha no ha digerido la eliminación en octavos de final del Mundial, a manos de Noruega. El doblete de un enorme Haaland mandó a casa a una Seleção de forma tan temprana como no se veía desde hacía 36 años, en Italia 90.

Esta vez, quien tomó la palabra fue Romário, un tótem en su país porque fue quien llevó a la Canarinha en volandas a conquistar el 'Tetra' en Estados Unidos 94. El senador, en su canal de YouTube, RomarioTV, no dejó títere con cabeza con su estilo directo y polémico que lo acompañó a lo largo de su carrera deportiva y, ahora, como comentarista y en la política.

Erling Haaland marcó un doblete con el que eliminó a Brasil / ESPN Deportes

Implacable con Endrick

'O Baixinho' puso en el centro de la diana de sus ácidas críticas al trío 'madridista', Endrick, Vinícius Jr. y Carlo Ancelotti. Al primero que le tocó la cresta fue al joven delantero de 19 años, que en el minuto 68 falló un mano a mano ante el cancerbero Nyland, tras ser habilitado por Vinícius, con 0-0 en el marcador. "Si está ahí, tiene la responsabilidad de marcar el gol, no hay más. La culpa de que Endrick fallara esa ocasión fue exclusivamente de Endrick", dijo el exdelantero.

"Cuando llegas a esa situación tienes que mantener la concentración y marcar, porque es la jugada decisiva, la que puede decidir un partido. Me gusta, creo que va a ser un jugador que nos dará muchas alegrías, pero el domingo estuvo terrible", sentenció en RomárioTV.

El exdelantero subió el tono contra Endrick. "Hay mucha gente diciendo: 'Ah, pero es muy joven'. Me importa una mierda que sea joven, tiene que meter el puto gol. Joven, de mediana edad o viejo... me da exactamente igual", expuso.

La actitud de Vinícius Jr.

Romário se mostró igualmente incomodado con Vinícius Jr. por no desobedecer las órdenes de Carlo Ancelotti, que determinó que Bruno Guimarães fuera el encargado de ejecutar un penalti a favor en el minuto 7 del primer tiempo, que podría haber cambiado el signo del encuentro.

Vinícius Jr. lamenta la eliminación de Brasil / DPA

"He oído y leído que, con respecto al penalti, Bruno Guimarães lo lanza mejor que él y que por eso el orden establecido era que lo tirara Bruno. Perfecto, muy bien, respetó la decisión del entrenador... pero, hermano, hay que tener personalidad. Vinícius Jr. es el protagonista, es el puto referente que tenemos en la Seleção. Coge el puto balón, tira el penalti y se acabó", dijo enojado.

Los errores de Ancelotti

Carlo Ancelotti sale muy señalado del Mundial, por el bajísimo desempeño de la Canarinha, pero también por sus errores a la hora de confeccionar la convocatoria, por sus apuestas y por plantear y gestionar los partidos. A pesar de ello, como tiene cuatro años más de contrato, la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) no piensa destituirlo.

Carlo Ancelotti, seleccionado de Brasil, cabizbajo tras ser eliminado del Mundial de 2026 / EP

"No estoy diciendo que Ancelotti sea el principal culpable, pero tiene una culpa de cojones en esta derrota. Muchísima", dijo Romário, a quien no le gustó nada los cambios que introdujo en el segundo tiempo contra Noruega. "¿Para qué saca a Bruno Guimarães y pone a Éderson? Quiero entender qué coño quería hacer con esa mierda".

'O Baixinho' también disparó contra Carletto por haber renunciado a un lateral derecho cuando Wesley (Roma) se lesionó en el último amistoso de preparación. "No teníamos lateral porque él no convocó a otro. El lateral que había se lesionó y llamó a un central. Convocó a Wesley, se lesionó y tendría que haber llevado a otro. Ya sé que no hay laterales, pero había alguien mejor que Éderson para jugar de lateral."