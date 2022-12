El día que Cristiano se rio de Xavi por jugar en Qatar

El portugués menospreció al hoy técnico del Barça por definir a Messi como el mejor del mundo "¿Qué me importa a mí lo que diga Xavi? Juega en Qatar... o no lo sé", respondió Cristiano

Cristiano Ronaldo, según asegura 'Marca', jugará en el Al-Nassr saudí, donde cobrará, según la misma información, unos 200 millones de euros por cada una de las temporadas que firme. Los billetes han acabado convenciendo a un futbolista que, no hace tanto, en 2016, menospreciaba a Xavi por jugar en el Al Saad de Qatar. Al luso no le gustaron unas declaraciones realizadas por el hoy técnico del Barça asegurando que Messi era el mejor futbolista del mundo.

Xavi no dudó en elogiar al que había sido su compañero de equipo durante tantos años y del que dijo, sin ánimo de criticar a Cristiano, que "la velocidad mental y física de Messi es insuperable. Un tonto no puede jugar a fútbol y menos Cristiano Ronaldo. Un futbolista de élite y al nivel que lo ha hecho Cristiano tiene que ser listo, pero ha tenido la mala suerte de coincidir con Messi. No hay punto de comparación y todo el mundo lo ve, salvo que seas del Real Madrid".

El entonces jugador del Real Madrid, que siempre ha pedido para sí mismo el trono del mejor jugador del planeta, respondió con dureza y menosprecio a Xavi: "Yo soy el jugador más buscado en internet. Cuando Xavi habla de mí es que busca publicidad. Ganó todo, pero ningún Balón de Oro. Yo tengo tres. Y está jugando en Qatar. No sé siquiera si sigue jugando". El karma tiene estas cosas y Cristiano Ronaldo jugará en Arabia Saudita, seguramente, sus últimos años como profesional.