Di María se olvida de la final ante España: "El Mundial acabó contra Inglaterra, fue la alegría más grande del país”

La final de la Copa del Mundo 2026 sigue en boca de todo el mundo. Parte de Argentina no termina de digerir el duelo que coronó a la selección española en Nueva York, donde los de Luis de la Fuente arrollaron a la Albiceleste para sumar su segunda estrella y dejar a los de Scaloni sin la cuarta.

Sobre ello fue preguntado Ángel Di María, una de las grandes leyendas de la selección sudamericana. Cuestionado por la actuación de su país en la final contra España, el Fideo quiso restarle importancia para terminar destacando únicamente la semifinal, en la que Argentina derrotó a Inglaterra en un duelo cargado de emoción tanto deportivamente como extradeportivamente.

"Haberle ganado a Inglaterra fue coronar todo eso. Para mí, el Mundial terminó en semifinales, habiéndole ganado a Inglaterra le dimos la alegría más grande a todo el país. Estos reconocimientos que les hacemos a los chicos es algo muy lindo", espetó sin tapujos el ex del Real Madrid.

Messi y Bellingham discuten durante el Inglaterra-Argentina / Europa Press

"Se merecen más que un aplauso"

Pese a la decepción de la derrota contra los de Luis de la Fuente, cree el futbolista de Rosario Central que "los chicos de la Selección merecen más que un aplauso, por todo lo que se logró en este tiempo".

Di María dijo adiós a la selección Argentina tras la final de la Copa América que ganaron en Miami / AP

Dieciocho años después, a Di María le tocó ayudar a Argentina desde el sofá. Presente en Qatar 2022, Rusia 2018, Brasil 2014 y Sudáfrica 2010, el Fideo tuvo que sufrir esta vez desde la distancia: “Sufrí todos los partidos. Sacaban eso de dentro que terminaban haciendo que se ganase. Las finales son finales. A veces te toca, a veces no. Esta vez no tocó, pero creo que la Selección dejó la celesta y blanca bien allá arriba”.

"Messi tiene que seguir hasta que quiera"

Finalmente se pronunció Di María sobre las dos figuras más relevantes de la historia reciente de la Albiceleste: Messi y Scaloni. Sobre el '10', aseguró que "tiene que seguir hasta que él quiera". "Creo que puede seguir muchísimos años más. Con 39 años demostró que sigue siendo uno de los mejores de la historia y no tiene techo, no hay más nada para él”.

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Y en cuanto a Scaloni, no dudó en elogiarle y en pedirle que continúe al frente del combinado nacional: “Es la Scaloneta, es la insignia de esta Selección. Ojalá siga“.