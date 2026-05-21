Los detalles sobre la convocatoria del Mundial 2026: fecha oficial y número de jugadores en la lista definitiva

El próximo 11 de julio se abre el telón del Mundial del 2026 con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el mítico estadio Azteca. Las 48 selecciones clasificadas con 104 partidos por delante ya están trabajando con sus respectivas convocatorias, siguiendo las normas fijadas por la FIFA.

Algunos combinados ya han hecho públicas sus listas, como es el caso de Brasil o Portugal, y España lo hará el próximo lunes 25 de mayo a partir de las 12.30 h. Sin embargo, estas convocatorias todavía podrían ser modificadas hasta el 1 de junio.

Neymar será una de las atracciones en la seelección brasileña / Leco Viana, Leco Viana/Thenews2 / Leco Viana, Leco Viana/TheNEWS2 via ZUMA Press Wire/dpa

LA FIFA hará oficial la relación de futbolistas el próximo martes 2 de junio. Las convocatorias tienen una serie de condicionantes que hay que tener muy en cuenta.

Convocatorias

LISTA PROVISIONAL: Las federaciones participantes proporcionarán a la FIFA una lista de un mínimo de 35 y un máximo de 55 jugadores, cuatro de los cuales deberán ser porteros. Esta lista ya ha sido entregada por todas las federaciones.

LISTA DEFINITIVA: Las federaciones proporcionarán a la FIFA una lista definitiva el 1 de junio de un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores (tres de los cuales, como mínimo, serán porteros). En este sentido, De la Fuente, por ejemplo, ha confirmado que solo se llevará a tres guardametas.

EXCEPCIONES: Solo se podrá sustituir a un jugador inscrito en la lista definitiva por otro de la lista provisional en caso de lesión grave o enfermedad, a más tardar 24 horas antes del primer partido de su selección en el Mundial de la FIFA 26.

Joan Garcia debutó con la selección española ante Egipto / Valentí Enrich

Un portero de la lista definitiva podrá ser sustituido por otro de la lista provisional en caso de lesión o enfermedad grave en cualquier momento de la fase final.

Tempos

Con la finalidad de que la cesión de jugadores para el Mundial de la FIFA 26 se produzca a tiempo, la FIFA reservará las fechas siguientes:

a) El periodo de descanso, preparación y cesión obligatoria de los jugadores para el Mundial de la FIFA 26 empezará el 25 de mayo de 2026, el día después del último partido oficial con sus clubes.

b) Se aplicarán excepciones a la cesión obligatoria en el caso de los jugadores que participen en las finales de las competiciones de clubes de su confederación hasta, inclusive, el 30 de mayo de 2026, y dependiendo de la aprobación de la FIFA. Cabe recordar, por ejemplo, que la final de la Conference League entre el Crystal Palace y el Rayo Vallecano se juega miércoles el 27 de mayo.

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Las selecciones tienen permitido dar a conocer sus convocatorias antes de la fecha establecida pero solo serán oficiales cuando FIFA las confirme el 2 de junio.