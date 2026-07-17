Más detalles sobre el bochorno de Tuchel en Inglaterra: los jugadores, en shock

El 1-0 de Anthony Gordon ante Argentina no envalentonó a Thomas Tuchel para ir a por el segundo; más bien lo acobardó, tanto que acabó entregándole el billete a la final a una Argentina que, como viene demostrando durante todo el Mundial, es muy contundente en los minutos finales de los partidos.

El seleccionador de los 'Three Lions' renunció a ir a por el 2-0 ante la Albiceleste. De hecho, renunció directamente a jugar al fútbol. Retiró el talento del campo e introdujo defensas a mansalva para evitar los centros de Argentina al área, pero acabó perdiendo sin ni siquiera llegar a la prórroga. En el minuto 84, Inglaterra mandaba en el marcador por 1-0.

El plan de Tuchel fue un desastre. Argentina embotelló a los ingleses en su área, multiplicó los centros y el peligro generado por estos, y encontró el gol milagroso de Lautaro en una jugada en la que los británicos lo hicieron todo mal. Dejaron pensar a Leo Messi para que pusiera un centro a placer y el delantero del Inter cabeceó solo al segundo palo, entre dos centrales… Vista la propuesta de Tuchel para la última media hora del partido, el desenlace fue merecido. Según explicó The Athletic, los jugadores alucinaron con lo que les pidió su técnico.

Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, reclamando una jugada del partido ante Argentina / EFE

Tuchel afirmó no arrepentirse de nada tras quedar eliminado del Mundial, pero el ambiente en el vestuario inglés era muy diferente. Fuentes cercanas al equipo revelaron que la decisión de replegarse, en lugar de aprovechar los contraataques, dejó perplejos a algunos jugadores, que consideraban que Argentina era vulnerable y que podía llegar el segundo gol.

Los propios futbolistas pensaban que piezas como Bukayo Saka, Ollie Watkins o Noni Madueke, rápidos, eléctricos y con capacidad para el uno contra uno, podrían haber ayudado mucho a cerrar la eliminatoria. Ninguno entró.

Lautaro Martínez cabecea el 2-1 en la semifinal ante Inglaterra en el Mundial. / RONALD WITTEK / EFE

La incredulidad aumentó cuando, después del gol del empate de Argentina, Tuchel tardó en dar entrada a Marcus Rashford e Ivan Toney, futbolistas de ataque con los que intentó corregir el equipo ultradefensivo que había dispuesto. El defensa Marc Guéhi reconoció: "Después de marcar el 1-0, parecía que solo intentábamos aguantar el resultado, lo cual, a este nivel, no es suficiente. Así que estoy desolado. Deberíamos haber seguido presionando. La sensación fue que marcamos y que la mentalidad pasó a ser la de replegarse y defender".

Fuentes anónimas cercanas a la selección inglesa fueron aún más directas. "Tuchel fue contratado por sus tácticas en partidos de eliminación directa y fracasó", declaró una de ellas a 'The Athletic', mientras que otra añadió: "Nadie lo entendía". Aún más sorprendente es el aparente apoyo que mantiene por parte de la Federación Inglesa de Fútbol, que le extendió el contrato hasta 2028, es decir, hasta la Eurocopa.