El detalle que no pasa desapercibido en el once de España ante Austria: todos con el mismo color de botas

El Mundial de 2026 ha dejado una imagen que se repite en casi todos los encuentros: las botas rosas dominan el césped. Muchos jugadores han optado por las botas de color rosa, magenta o un color eléctrico. Una coincidencia que ha llamado la atención de todo el mundo, convirtiendo este color en una de las señas visuales del Mundial.

Este auge se debe a una cuestión estética. Los fabricantes llevan años investigando qué colores ofrecen una mayor visibilidad durante los partidos. El rosa intenso destaca con claridad sobre el verde del césped, facilitando que los movimientos del balón y de los jugadores sean más perceptibles tanto para los espectadores en el estadio como para quienes siguen los encuentros por televisión o dispositivos móviles.

En esta edición del torneo, Adidas, Nike y Puma han apostado por equipar a muchos de sus futbolistas con botas en colores mucho más llamativos que los habituales.

Cambio de tendencia

Hace algunos años, este tipo de diseños estaba reservado para jugadores con una imagen muy marcada. Futbolistas como David Beckham, Cristiano o Neymar fueron pioneros al utilizar modelos de colores vivos en una época en la que el negro y el blanco seguían dominando el mercado.

Responsables del área de diseño de Nike han explicado en distintas entrevistas que estas tonalidades buscan ofrecer a los jugadores una forma de expresar su estilo personal sobre el terreno de juego. La intención es romper con la estética tradicional y convertir el calzado en un elemento más de la identidad de cada futbolista.

El rosa vibrante, especialmente el fucsia eléctrico (Electric Fuchsia), y el rosa claro son las tendencias mundiales del color. Impulsado por las proyecciones globales de agencias de tendencias como WGSN, este color ha dominado cientos de looks de pasarelas y es el protagonista inesperado en los estadios del Mundial 2026 en botas deportivas.

La marca considera además que esta tendencia responde a la transformación que ha vivido el fútbol en los últimos años. La imagen del jugador tiene hoy una relevancia mucho mayor, impulsada por las redes sociales, las retransmisiones televisivas y la conexión entre el deporte y la moda.

Uniformidad con la decisión

No obstante, el resultado ha sido diferente al esperado. En lugar de facilitar que cada estrella destaque por su calzado, la coincidencia de colores entre las principales marcas ha provocado una apariencia mucho más uniforme. En numerosos encuentros resulta difícil identificar a simple vista qué fabricante o modelo lleva cada futbolista.

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Aunque el rosa se ha convertido en el tono predominante, algunos jugadores continúan apostando por propuestas diferentes para mantener una imagen propia. Es el caso de Pedro Porro, patrocinado por Under Armour, que utiliza modelos alejados de esta tendencia. Estas elecciones demuestran que todavía existe margen para la personalización, incluso en un mercado cada vez más condicionado por las tendencias internacionales y las estrategias de las grandes marcas deportivas.