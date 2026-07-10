Desvelan el plan de Marruecos para quitarle a España la final del Mundial 2030: "Tienen 22 votos..."

La final del Mundial 2030 se le está poniendo muy cuesta arriba a España. Según ha desvelado 'The Objective', Marruecos ha lanzado una operación de influencia a gran escala, ordenada por el rey Mohamed VI, para arrebatarle al Santiago Bernabéu y al Camp Nou el gran partido del torneo y llevárselo al futuro estadio de Casablanca.

La ofensiva tiene dos ejecutores: el embajador marroquí en EEUU, Youssef Amrani, y el presidente de la federación marroquí, Fouzi Lekjaa, hombre de máxima confianza de Gianni Infantino. En la Federación Española, desplazada al Mundial, cunde el pesimismo.

Trump, Catar y Arabia Saudí, las llaves del plan

El desglose de votos es demoledor. Rabat da por seguros los siete de la CAF, gracias a la sintonía entre su presidente, Patrice Motsepe, y Lekjaa, que controla la comisión de finanzas del organismo. En la Concacaf, la Administración Trump garantizaría cuatro de los cinco votos, con México como única duda. En Asia, el jeque Hamad Al Thani (Catar) y Yasser Al Misehal (Arabia Saudí), hombre de Mohamed bin Salman, asegurarían seis de siete. Y los tres votos de Oceanía se alinearían con Infantino, seducido por los 150 millones extra de recaudación que promete Casablanca.

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22 de 37 votos y dudas sobre la UEFA

Con ese mapa, Marruecos sumaría 20 apoyos seguros, pero sus emisarios presumen en los palcos del Mundial de tener atados 22 de 37 votos. Un dato que dispara las alarmas en España: ¿está garantizado el bloque de los 9 votos de la UEFA? ¿Ha dado algún país de la Conmebol su apoyo en secreto a Rabat? Con la aritmética actual, ni Madrid ni Barcelona tendrían opciones reales de albergar la final de julio de 2030.