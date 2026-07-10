Se desvelan más detalles del caos en la selección de Senegal: fiestas, favoritismos y jugadores abandonados a su suerte en el Mundial

La participación de Senegal en el Mundial de 2026 está siendo empañada por una serie de denuncias que apuntan más al desorden interno que al rendimiento futbolístico. Según reveló el medio 'Sports News Africa', aportando más detalles a los escándalos que ya se habían filtrado.

De acuerdo con la información, distintos funcionarios de la federación habrían dedicado buena parte de su estancia a actividades ajenas al fútbol. Por ejemplo, se les acusa de participar en noches de gala, consumir botellas de alcohol de alta gama, recibir regalos costosos y disfrutar de gastos extravagantes, e incluso de rodearse de "compañía femenina, pese a que muchos de ellos son musulmanes".

En el plano estrictamente deportivo, la situación tampoco habría sido más ordenada. El entrenador Pape Thiaw firmó su contrato apenas cinco horas antes del debut ante Noruega, y llegó a considerar no presentarse al partido porque no se sentía en condiciones de dirigir al equipo.

Pape Thiaw, seleccionador de Senegal / EFE

El reporte también señala que algunos directivos habrían invitado a amigos personales y creadores de contenido a formar parte de la delegación, con todos los gastos cubiertos, mientras que los propios jugadores enfrentaban dificultades para conseguir visados para sus familiares.

A esto se suman quejas del personal del hotel donde se hospedaba la delegación, quienes habrían denunciado comportamientos inapropiados de varios miembros del grupo durante altas horas de la noche.

En paralelo, se denuncia que algunos futbolistas quedaron prácticamente abandonados a su suerte, teniendo que pedir comida rápida por su cuenta y saliendo del hotel sin ningún tipo de supervisión en más de una ocasión.

El malestar interno derivó en un conflicto abierto: el centrocamposta Pape Gueye protagonizó una huelga dentro de la Selección, lo que generó un fuerte cruce con el entrenador Thiaw. Según los reportes, el jugador del Villarreal llegó a asegurar que no volvería a vestir la camiseta nacional mientras Thiaw continuara al mando del equipo.

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Por el momento, la federación senegalesa no se ha pronunciado oficialmente sobre estas acusaciones.