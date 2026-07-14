Se desvela la procedencia del mapache con el que aterrizó Erling Haaland: cuesta una fortuna

Cuando pensábamos que ya lo habíamos visto todo, aparece Erling Haaland con un mapache disecado a la llegada a Noruega. El delantero noruego terminó su participación en la Copa del Mundo con un papel histórico. Se cargó él solo a Brasil con un doblete sensacional y luego quedó eliminado en los cuartos de final contra Inglaterra. Dejó un registro de siete goles y la mayor participación de la selección en toda la historia.

Pero Haaland enamoró a todo el mundo, no solo por sus goles, sino por su sencillez y humor. Desde comprar sombreros de vaquero en Texas, gastar bromas haciéndose pasar por una persona común o simplemente reírse de sí mismo. Lo de Haaland no tuvo ningún sentido.

A través de sus redes sociales fue mostrando su personalidad, con fotografías recién levantado de la siesta antes de un partido y un repleto de situaciones que muestran su carácter: como emocionarse por un gol o ni inmutarse.

Haaland en su más pura esencia

Pero no todo se quedó en Estados Unidos. Al regresar con su avión a Noruega, Haaland aterrizó con un animal curioso. Llegó con un mapache, que sujetaba una botella de Whisky. Algo insólito y que ha desatado miles de comentarios en las redes sociales. El animal, disecado, es de la marca Raccoon, fue vendida en la tienda 'Wild Bill’s Western Store de Dallas' y cuesta 750 dólares.

Es una de las señas de identidad de Dallas y Haaland la compró durante los últimos días de su concentración en la ciudad. Otra de las imágenes fue el video viral que mantuvo con Vinicius, aunque era hecho con Inteligencia Artificial. El delantero noruego respondió a la publicación y etiquetó al brasileño: "Hahahahahahaahaha, necesitamos recrear esto".

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La tienda donde Haaland compró el mapache. / Sport.es

Haaland logró su objetivo: mostrar que detrás del 'Cyborg' también hay una persona divertida y capaz de conquistar al mundo siendo simplemente él mismo.