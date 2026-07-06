"Eres despreciable": Francia y Mbappé claman contra las críticas racistas de una senadora de Paraguay

Kylian Mbappé no se ha mordido la lengua. Las declaraciones racistas de Celeste Amarilla, senadora de Paraguay, han encontrado rápida respuesta en la estrella de Francia y del Real Madrid, que ha contestado con la fiereza a la política sudamericana.

"Es usted una mujer despreciable e indigna del cargo que ocupa. No representa a Paraguay, un país que ha demostrado pasión y honor a lo largo de toda la competición. Por su falta de consideración y su racismo sin complejos, el mundo entero ya ha olvidado el recorrido y el esfuerzo histórico que han realizado sus jugadores durante este Mundial, para dar paso a una mujer incompetente que ofrece la peor imagen posible de su país", indicaba Mbappé en un comunicado publicado en la red social 'X'.

PHILADELPHIA (United States), 04/07/2026.- Juan Jose Caceres of Paraguay (L) in action against Kylian Mbappe of France (R) during the FIFA World Cup 2026 Round of 16 match Paraguay against France, in Philadelphia, Pennsylvania, USA, 04 July 2026. (Francia, Filadelfia) EFE/EPA/WILL OLIVER / WILL OLIVER / EFE

El internacional 'bleu', autor del único tanto de la contienda frente a los de Gustavo Alfaro, no se quedó ahí. El máximo realizador del Mundial, junto a Haaland y Leo Messi, censuó las palabras racistas vomitadas por la senadora paraguaya y espetó: "Nunca permitiré que personas como usted tengan la libertad de propagar el odio y el racismo por todo el mundo".

En la misma línea se mostró el alcalde de París, Emmanuel Grégoire, que censuró las declaraciones xenófobas de Amarilla. "Muy impactado por las declaraciones de Celeste Amarilla, senadora de Paraguay. Estos comentarios son inadmisibles. El racismo desinhibido está corroyendo nuestra sociedad y me niego a acostumbrarme a ello. La selección francesa representa a Francia, y Kylian Mbappé es uno de los mayores representantes de nuestro país. Le transmito todo mi apoyo", indicó el máximo regidor de la Ciudad de la Luz.

Las palabras de Amarilla

Celeste Amarilla encendió la polémica tras un partido que estuvo marcado por la dureza de Paraguay frente a la Francia de Deschamps. La senadora del país sudamericano publicó en sus redes sociales un mensaje inadmisible para cualquiera, más todavía si se trata de un representante público. "Camerunés colonizado, fingiendo duro ser francés, resentido, rico nuevo, prepotente y feo. Estuvo nervioso y muerto de miedo todo el partido, como todo su equipo, no pudieron meter ni un gol. Lo único que muchos reclamamos a la Albirroja es no haberle dado una bofetada de mano abierta después que terminó el partido".

La senadora, no contenta con estas declaraciones, decidió añadir en su cuenta de 'X' las siguientes palabras, todavía más racistas: "Bruto no aprendió ni a escribir. En vez de leche materna chupaba cocos y lo más instruido que escucho eran chimpancés".