El desplome de Garnacho: el heredero de Cristiano se queda sin Mundial

Hubo un tiempo, no hace tanto, en el que Alejandro Garnacho parecía correr hacia el trono del fútbol mundial. En Old Trafford lo miraban como algo más que un extremo con condiciones interesantes. Su descaro, desborde, remates y celebraciones, a lo Cristiano Ronaldo, recordaban ligeramente a los inicios del portugués en Manchester.

Esa gran responsabilidad parecía no pesarle. El heredero simbólico de un joven Cristiano, recién llegado a la Premier procedente de Portugal, estaba contento de ser comparado con su ídolo. Y su irrupción parecía, simplemente, imparable.

Alejandro Garnacho, futbolista del Manchester United / EFE

Hoy, sin embargo, la película es otra, aunque solo tiene 21 años. Salió del Manchester United cuestionado, a nivel deportivo y actitudinal, sentenciado por Rúben Amorim en las dos facetas más importantes que debe exprimir un futbolista. Y el Chelsea, sorprendentemente, decidió apostar casi 50 millones a que su talento podría ser clave en Stamford Bridge.

Alejandro Garnacho, del Chelsea, ante el Wrexham en la FA Cup / DPA vía Europa Press

La temporada no ayuda a defenderlo. Ocho goles y cuatro asistencias en 49 partidos son números pobres para un futbolista llamado a marcar diferencias. Más aún si se aterriza el dato en la Premier League, donde ha marcado solo un gol, ha servido cuatro asistencias y ha disputado 24 partidos, con un promedio inferior a los 60 minutos por encuentro.

Sin Mundial

Ese bajón, que empezó cuando aún era jugador 'red devil', lo ha dejado sin Mundial. En una Argentina sin extremos legendarios como Ángel Di María y con piezas como Thiago Almada o Nico González que han estado lejos de rendir tan bien como se esperaba en el Atlético de Madrid, su ausencia supone un golpe duro a sus 21 años, del que deberá levantarse.

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Nacido en Madrid e internacional en categorías inferiores con España, Garnacho eligió a Argentina por convicción propia cuando podía tener la puerta de la Roja abierta. “No dudé porque me siento argentino, soy argentino”, reconoció sobre su decisión. En aquel entonces, era inconcebible pensar que Garnacho no estuviera en la cita mundialista de 2026.

Y ahora viene un reto para Xabi Alonso. El tolosarra, líder del nuevo proyecto del Chelsea, debe decidir qué hacer con el extremo madrileño: centrar sus esfuerzos en recuperar su versión más diferencial o buscarle una salida lejos de su barco. El talento está ahí, porque nunca se ha ido.