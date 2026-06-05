El desplante de James Rodríguez a la hija del presidente Petro aviva el escándalo político en Colombia

Momentos de mucha tensión se viven en Colombia en cuanto a la política se refiere. El pasado fin de semana, en las elecciones presidenciales, el candidato de ultraderecha Abelardo de la Espriella recibió la mayoría de votos por delante del contendor de izquierdas, Iván Cepeda, este segundo siendo el candidato afín al mandato del actual presidente Gustavo Petro y también con un alto número de votantes, lo que dejará todo para definir el próximo 21 de junio en la segunda vuelta electoral.

Abelardo de la Espriella, candidato de la ultraderecha que ganó la primera vuelta / EUP

Este hecho ha generado una polarización sin precedentes en la nación cafetera, entre los que apoyan a un De la Espriella que ha recibido el respaldo de políticos extranjeros como Santiago Abascal, Javier Milei o Donald Trump, y los que se inclinan por darle continuidad al proyecto de Petro con su 'Pacto Histórico'. Mientras tanto, la selección Colombia prepara su participación en el próximo Mundial de Estados Unidos, México y Canadá, pero no ha quedado ni mucho menos indemne en toda esta vorágine.

Primero, porque De la Espriella ha utilizado como símbolo de su campaña la camiseta de la selección, modificándola incluso para añadir un tigre reemplazando el logo de Adidas, fabricante de la marca, ganándose así una sanción que le prohibe hacer campaña con la camiseta amarilla del combinado nacional.

Gustavo Petro, presidente, junto a la plantilla de Colombia / PRESIDENCIA DE COLOMBIA

Además, otra gran polémica se vivió en las horas previas al vuelo que tenían Néstor Lorenzo y sus 26 convocados para partir rumbo a Norteamérica a la disputa de la Copa del Mundo. Primero, gracias a la prensa, había trascendido que los futbolistas se negaron a la despedida protocolar mediante la cual, como es costumbre, el presidente entrega un regalo a los futbolistas y les desea suerte con un discurso antes de la cita mundialista.

James, señalado

Y luego, tras trascender este hecho, finalmente se concertó el acto para que jugadores y cuerpo técnico acudieran al encuentro con Petro, mismo que tampoco estuvo exento de escándalos. En el acto, la incomodidad se los futbolistas se hizo palpable, y costaba arrancar una sonrisa a alguno durante los saludos al mandatario cafetero.

Pocos, caso Johan Mojica, David Ospina, Santiago Arias o Carlos Andrés Gómez, fueron los que dieron la mano amablemente tanto a Gustavo como a su hija, Antonella, fanática del fútbol y de un James Rodríguez que estuvo dentro de los poco entusiasmados por la visitan.

Justamente, el capitán del equipo de Lorenzo -que, como Mojica y compañía, tuvo mucho más tacto en el encuentro- protagonizó un vídeo que está dando mucho que hablar en Colombia. Al pasar por el sitio donde estaba Antonella, esta le da la mano y le dice una frase haciéndole una solicitud que es ignorada por el '10', que sigue de largo con cara de pocos amigos.

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Prueba del malestar es que, en el tuit que puso la selección colombiana minutos antes de la visita, el mismo tiene más de cinco mil respuestas en su mayoría negativas, con críticas y un ambiente muy cargado que no ayudará a la participación del equipo de Lorenzo en la Copa del Mundo, donde enfrentarán a Uzbekistán, RD Congo y Portugal en la fase de grupos.