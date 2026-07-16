La despedida más cruel e ignorada del Mundial: "Él marcó a Messi y nos hizo ganar el torneo"

Suele decirse que una imagen vale más que mil palabras. La de N’Golo Kanté tras la derrota ante España lo explicaba todo: solo, abatido y con el peto amarillo sobre la camiseta de Francia, después de que su selección fuera superada en todos los aspectos del juego. El fútbol estaba acostumbrado a su sonrisa genuina. Esta vez, le tocó conocer la otra cara de la moneda.

Su despedida de los Mundiales no podía haber sido más cruel. Kanté ha sido uno de los grandes olvidados del torneo, como si nunca hubiera sido crucial para Francia, como en Rusia 2018, o no perteneciera a la élite de los centrocampistas históricos franceses. Deschamps lo incluyó en la convocatoria, aparentemente dispuesto a contar con él, pero no le concedió ni un solo minuto.

Una dupla intocable

El seleccionador de Bayona tenía clara su fórmula para la medular: Aurélien Tchouaméni y Adrien Rabiot. Eran sus hombres de confianza y solo renunció a alguno de ellos cuando el físico se lo impuso. Ni siquiera ante Noruega, con la clasificación para los dieciseisavos ya asegurada, abrió la puerta a Kanté. Rabiot descansó, pero Didier apostó por Tchouaméni y Manu Koné.

Aurelien Tchouameni durante el partido de Francia frente a Suecia en el Mundial 2026 / Europa Press

En las eliminatorias, el jugador del Real Madrid se perdió los octavos y los cuartos de final por molestias físicas. Parecía el escenario ideal para que Kanté recuperara protagonismo. Sin embargo, Deschamps volvió a mirar hacia otro lado y eligió, de nuevo, al centrocampista de la Roma.

El fútbol no siempre despide a sus héroes con una ovación. A veces los condena a observar, desde unos pocos metros de distancia, cómo la historia continúa sin ellos. En Rusia 2018, Kanté fue imprescindible en la Francia campeona del mundo. Corría por sus compañeros, corregía sus errores y aparecía allí donde el equipo lo necesitaba. Junto a Paul Pogba formó una pareja poderosa, inteligente y extremadamente complementaria. Un engranaje prácticamente imparable.

N'Golo Kanté, con la Copa del Mundo en 2018 / 'X'

Su trabajo no llamaba la atención ni lo convertía en candidato para los premios individuales, aunque tampoco los necesitaba. El mundo del fútbol sabía perfectamente qué clase de jugador tenía delante.

Deschamps le había dado una misión precisa: marcar a Lionel Messi de cerca durante la Copa del Mundo 2018 para anularlo Hugo Lloris — Exinternacional con Francia

Hugo Lloris, portero de Francia en 2018, lo describió a la perfección en un podcast: "N’Golo Kanté era el jugador más importante del equipo de Francia. Deschamps le había dado una misión precisa: marcar a Lionel Messi de cerca durante los (octavos de final) de la Copa del Mundo 2018 para anularlo. Y fue él quien nos hizo ganar la Copa del Mundo", mencionó en un podcast.

Ocho años más tarde, el escenario ha sido radicalmente distinto. El tiempo avanza, el físico se resiente y las nuevas generaciones reclaman su espacio. Pero una cosa es perder la titularidad y otra muy diferente dejar de existir para el entrenador.

N'Golo Kanté, después de la victoria de España ante Francia en el Mundial 2026 / 'X'

Kanté no ejerció simplemente de suplente. Se convirtió en espectador de una selección rebosante de talento, pero castigada por su falta de juego. La que debía ser su última oportunidad de brillar en un Mundial terminó transformándose en una despedida silenciosa y sin homenaje. El quinto y último centrocampista de la lista de 26 de Deschamps, Warren Zaïre-Emery, participó 19 minutos ante Marruecos. Kanté fue el único en la medular que no pisó el césped.

A Francia todavía le queda el partido por el tercer puesto contra Inglaterra. Quizá entonces lleguen finalmente sus minutos. Pero ya no sabrían a confianza de Deschamps, sino a una compensación tardía para quien durante tanto tiempo fue el guardián del equipo.