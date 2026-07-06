Despedida amarga de Raphinha

El Mundial de Raphinha terminó de la forma más cruel. Brasil cayó eliminada en los octavos de final ante Noruega (1-2) y el extremo del FC Barcelona puso punto final a una Copa del Mundo marcada por la frustración, tanto colectiva como personal, y sin poder ayudar a su selección en el decisivo encuentro ante los noruegos.

El atacante azulgrana llegó a la cita como una de las grandes referencias ofensivas de la 'Canarinha', pero una lesión muscular sufrida durante la fase de grupos condicionó completamente su participación. Raphinha tuvo que abandonar el encuentro frente a Haití tras notar molestias en la parte posterior del muslo derecho, una dolencia que inicialmente hizo saltar todas las alarmas en la concentración brasileña.

Raphinha, sustituido frente a Haití por lesión / EFE

Las pruebas médicas confirmaron posteriormente un problema muscular en el muslo derecho. Aunque Brasil evitó descartarlo para el resto del torneo y el cuerpo técnico de Carlo Ancelotti trabajó para acelerar su recuperación, el extremo apenas tuvo tiempo de recuperar su mejor estado físico y afrontó el tramo decisivo del campeonato lejos de su plenitud.

La eliminación frente a Noruega puso fin al sueño mundialista de una selección brasileña que volvió a quedarse muy lejos del objetivo. El conjunto dirigido por Ancelotti sucumbió ante el doblete de Erling Haaland y ni siquiera el tanto de Neymar en el tiempo añadido pudo evitar una nueva decepción para la pentacampeona del mundo.

05 July 2026, US, East Rutherford: Brazil's Neymar (L) is consoled by Raphinha after the match during the 2026 FIFA World Cup Round of 16 knockout match between Brazil and Norway at New York-New Jersey Stadium. Photo: Tom Weller/dpa 05/07/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / DPA vía Europa Press / DPA vía Europa Press

Para Raphinha, el desenlace tiene un sabor especialmente amargo. El futbolista del Barça, que había firmado una buena temporada a nivel de clubes a pesar de los contratiempos físicos, llegaba al Mundial como uno de los líderes del proyecto brasileño. Sin embargo, la lesión apareció en el peor momento posible y acabó frenando su impacto en una competición en la que estaba llamado a marcar diferencias.

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Ahora el extremo inicia sus vacaciones con el objetivo de completar su recuperación física antes de reincorporarse al FC Barcelona. En el club azulgrana seguirán muy de cerca su evolución tras un torneo que terminó antes de lo esperado y que dejó a Raphinha con la sensación de que su Mundial quedó condicionado desde el momento en que su cuerpo dijo basta.