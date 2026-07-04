Desliz de Infantino con Argentina tras la victoria a Cabo Verde

La sufrida clasificación de Argentina a los octavos de final del Mundial 2026 dejó una imagen inesperada fuera del terreno de juego. Gianni Infantino, presidente de la FIFA, sorprendió con unas declaraciones en las que admitió que vivió con tensión el partido de la Albiceleste, unas palabras que han desatado el debate en las redes sociales.

Las palabras de Gianni Infantino no han tardado en recorrer las redes sociales. El presidente de la FIFA dejó una frase que ha reavivado el debate sobre la supuesta cercanía que mantiene con la selección argentina, justo después del agónico triunfo de la Albiceleste frente a Cabo Verde en el Mundial 2026.

Argentina sufrió mucho más de lo esperado para mantenerse con vida en el torneo. El conjunto de Lionel Scaloni tuvo que emplearse a fondo para superar a un rival que estuvo muy cerca de protagonizar una de las grandes sorpresas del campeonato, obligando a los campeones del mundo a pelear hasta el último minuto por el billete a los octavos de final.

Tras el encuentro, Infantino fue entrevistado por DSports y dejó un comentario que llamó especialmente la atención. "Un abrazo a toda la Argentina y felicidades, porque el corazón esta noche... también los neutrales que estábamos con los dos... espectacular", aseguró el dirigente suizo.

Aunque el máximo responsable de la FIFA trató de transmitir que cualquier aficionado al fútbol pudo disfrutar del espectáculo, la referencia a que vivió el partido "con el corazón" fue suficiente para generar una nueva oleada de reacciones entre aficionados y usuarios en redes sociales.

No es la primera vez que Infantino protagoniza gestos que son interpretados como una muestra de afinidad hacia la selección argentina. Desde la conquista del Mundial de Qatar 2022, el dirigente ha felicitado públicamente en varias ocasiones a jugadores de la Albiceleste y ha compartido mensajes que han sido objeto de debate, especialmente entre seguidores de otras selecciones.

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En cualquier caso, la realidad deportiva es que Argentina continúa en la pelea por revalidar el título mundial. Después de superar un serio susto ante Cabo Verde, el equipo de Scaloni sigue adelante en un torneo en el que, por momentos, estuvo muy cerca de despedirse antes de tiempo.