El delirio absoluto e histórico de Austria, la sexta de Messi y la garra cafetera ante Portugal: esto es lo que pasó esta noche en el Mundial

PANAMÁ 0 - 2 INGLATERRA: RASHFORD, VERDE; GORDON, ROJO

Y de nuevo aparecieron las estrellas. Tras un incomprensible empate a cero ante Ghana, Inglaterra se recompuso ante Panamá para sellar el liderato del Grupo L. Rashford fue titular. Le premió Tuchel por sus buenos minutos, además de castigar a Anthony Gordon por decepcionarle en las dos primeras jornadas. Cero minutos para el flamante fichaje del FC Barcelona. Bellingham (62') y Kane (67') salieron al rescate de los 'Three Lions'.

CROACIA 2 - 1 GHANA: MODRIC, POSIBLE RIVAL DE ESPAÑA

Sufrió Croacia para ser segunda de grupo. No se lo puso nada fácil Ghana, que logró igualar en el 73' por medio de Luckassen el tanto inicial de Peter Sucic en el 31'. En los minutos finales tuvo que aparecer Vlasic para salvar la papeleta y mandar a Croacia a la parte del cuadro de España. Modric y compañía podrían citarse con la Roja en unos hipotéticos octavos. Antes, los croatas se medirán a Portugal en dieciseisavos.

COLOMBIA 0 - 0 PORTUGAL: LOS CAFETEROS NO SE ACHANTAN

Dos cosas quedaron claras en el desenlace del Grupo K. Portugal no es tan favorita como decían y Colombia va muy en serio. Los cafeteros no se achantaron ante el combinado europeo y plantearon un partido de tú a tú en el que terminaron siendo superiores. Eso sí, el marcador no se movió, aunque la 'Sele' queda como primera de grupo. Portugal, con Cristiano en el campo los 90 minutos, apenas inquietó la portería contraria y para nada dominó el centro del campo. Podría ser otro de los rivales de España en octavos. Veremos...

Colombia y Portugal empataron en Miami / EFE

RD CONGO 3 - 1 UZBEKISTÁN: REMONTADA HISTÓRICA

La RD del Congo supo darle la vuelta al tanto inicial de Shomurodov (10') que le dejaba fuera del Mundial. Un doblete de Yoane Wissa (en el 68' de penalti y en el 91') y otro tanto de Mayele (78') bastaron para culminar la remontada ante una Uzbekistán que se marcha a casa con cero puntos y tres derrotas en su casillero. Primera vez en la historia que RD Congo pasa de la fase de grupos.

ARGELIA 3 - 3 AUSTRIA: ¿QUÉ C*** ES UN 'BISCOTTO'?

El famoso partido del 'biscotto' terminó siendo uno de los mejores encuentros del Mundial. Arrancaron ambos el duelo sabiendo que, con el empate, Austria estaba clasificada como segunda y Argelia, como tercera. Todas las predicciones apuntaban al empate y sí, empataron, pero la batalla estuvo lejos de ser un pacto entre caballeros. Si alguien se esperaba un 0-0 estaba muy equivocado. Y muchos se perdieron el desenlace más loco de la historia reciente del Mundial. Tras golpearse constantemente durante el partido (Arnautovic, 28'; Belghali, 45'; Sabitzer, 55'; y Mahrez, 60'), la emoción llegó en el añadido. En el minuto 92', empataban a dos y ambas estaban clasificadas. Pero en el 93' Mahrez marcaba para mandar a Austria a su casa de la forma más cruel posible. ¿O no? ¡Pues no! Tres minutos después, en el 96', Austria culminaba una auténtica obra de arte con el 3-3 definitivo que convierte al cuadro austríaco en rival de España en dieciseisavos.

Sasa Kalajdzic mete a Austria en dieciseisavos con un gol en el 95' / EFE

JORDANIA 1 - 3 ARGENTINA: LEO MESSI, OTRA VEZ

La emoción estuvo en el Argelia-Austria, pero el Jordania-Argentina dio mucho de qué hablar. Sobre todo porque Leo Messi, el de siempre, el que fue suplente, el que solo iba a tener unos minutillos ante un combinado muy flojito, apareció para sellar su sexto gol en este Mundial y mantener el pleno de Argentina, vencedora por 1-3 tras los goles previos de Lo Celso (19') y Lautaro Martínez (31', de penalti). El estadio se cayó cuando el '10' hizo acto de presencia en el 60', justo después del gol de Jordania, obra de Al-Tamari en el 55'. Y en el 80', acudió a su cita con el gol. De falta directa, con ayuda del portero, pero anotando el sexto gol y ampliando su distancia en la carrera por la Bota de Oro. Julián, por cierto, jugó 82' minutos y pasó totalmente desapercibido. Como si hubiese sido suplente...

Otra maravilla de Messi / AGENCIAS