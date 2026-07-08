Deschamps, tajante antes de medirse a Marruecos: "El rival no es el árbitro"

El Mundial entra en la fase más decisiva y cada detalle cuenta. Asimismo, cualquier distracción puede hacer perder el foco en lo verdaderamente importante. Las últimas horas del encuentro de cuartos de final entre Francia y Marruecos (22.00 horas) han estado marcadas por la designación del equipo arbitral: todos argentinos. Pero el seleccionador francés, Didier Deschamps, no se anduvo con rodeos: "El rival es Marruecos, no el árbitro".

No obstante, Deschamps es exigente. "Acepto que los nombramientos se realizan y no puedo hacer nada al respecto. Espero que los árbitros argentinos sean tan buenos como el Sr. Letexier", afirmó tajantemente.

Máxima exigencia

Pero lo que verdaderamente le importa al entrenador galo es el nivel queden sus pupilos en el terreno de juego: "Tendremos que estar en nuestro mejor nivel porque es un equipo de alta calidad". Además, son dos selecciones que se conocen muy bien. "Tienen algunos jugadores muy buenos que conocen muy bien a mis jugadores, pero mis jugadores también los conocen muy bien a ellos. Algunos juegan en el mismo club. Sabemos qué esperar", declaró.

Didier Deschamps, dando instrucciones durante el partido ante Paraguay / DPA vía Europa Press

En la misma línea, el técnico de 57 años avisó acerca de la exigencia de su rival. "El perfil de Marruecos no es el mismo que el de Paraguay. Jugamos contra Marruecos hace cuatro años en Doha, en las semifinales. Llegaron a la final de la Copa Africana de Naciones. Son dos equipos a los que les gusta tener el balón y marcar goles. Han tenido un cambio de entrenador, pero siguen siendo competitivos según sus resultados", manifestó.

A su vez, el preparador bayonés lanzó un claro mensaje: "No llegamos a los cuartos de final del Mundial por casualidad. Cuanto más alto llegas, más dura es la competencia".

Detalles que marcan la diferencia

Durante la comparecencia previa, Deschamps apuntó diferentes cuestiones que pueden ser muy importantes para que la balanza finalmente caiga de un lado o de otro. Una de ellas es la eficiencia ofensiva. "Tenemos una eficiencia muy buena, pero podría ser aún mejor. Cuanto mayor sea la calidad del rival, mayor deberá ser nuestra eficiencia", dijo el entrenador de 'les bleus', quien sugirió "alcanzar el 100%".

Kylian Mbappé debe ser un jugador clave en la fase final del Mundial / SHAWN THEW / EFE

Otro asunto que preocupa a Didier Deschamps es la disponibilidad y la recuperación de sus jugadores para el partido clave. "Tuvimos un día extra, eso es algo. Pero entre este calor intenso, la lluvia que tuvimos después y las temperaturas que van a volver a subir, aunque no lleguen a las del último partido...", señaló acerca de los factores que están marcando el Mundial.

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Asimismo, espera recuperar a Aurélien Tchouaméni, que "está mejorando y podría participar en la última sesión de entrenamiento".