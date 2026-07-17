Deschamps quiere el bronce: el técnico prohíbe una noche libre a sus futbolistas

El partido por el tercer puesto nos deja en esta edición un apasionante Inglaterra-Francia, dos de las mejores selecciones del mundo cara a cara, partido que abriría las portadas de todos los periódicos de no ser por un pequeño detalle: no hay nada en juego más allá de un anecdótico tercer puesto que seguramente sabrá a poco a ambas selecciones.

Los jugadores, decepcionados por no haber conseguido el boleto a la gran Final, encaran el partido sin especiales ganas de demostrar su talento, por lo que pocas veces un partido de este estilo termina siendo memorable.

Los entrenadores tampoco acostumbran a ser muy entusiastas respecto a este partido, tal y como declaró el propio Tuchel al ser eliminado frente a Argentina: "Nadie quiere jugar este partido, ni siquiera los franceses. Igual que nosotros, querían llegar a la final. Por supuesto, nos prepararemos para este partido con profesionalidad, aunque tendremos menos descanso que ellos".

Todo parece indicar que Deschamps no está del todo de acuerdo con estas palabras, pues según informa 'L'Équipe', sus jugadores le habrían pedido tener la noche del jueves al viernes libre para poder desconectar dándo una vuelta por Miami, ciudad en la que se jugará el partido, algo que el entrenador habría rechazado por completo, exigiendo concentración máxima para el encuentro frente a Inglaterra.

Los jugadores insistieron, incluso acordaron poner un toque de queda a medianoche para que nadie terminara disfrutando más de la cuenta, pero ni con esas el seleccionador accedió a darle un tiempo de descanso a sus futbolistas.

Deschamps quiere acabar con un logro, aunque sea menor, su etapa al mando de 'Les Bleus', selección en la que lleva entrenando desde 2012, y la cual antes de empezar el Mundial ya comunicó que abandonaría al acabar el torneo. El nacido en Bayona abandonará con una Copa del Mundo bajo el brazo, un segundo puesto y espera poder obtener también el tercer lugar en esta edición.

La prensa francesa habla de rotaciones masivas

Si bien este partido es muy importante para el seleccionador, lo cierto es que la prensa del país galo espera rotaciones masivas en el once inicial. Una de ellas será obligada: todo apunta a que Saliba estará ausente debido a la lesión que sufrió frente a España en las semifinales, con lo que Lacroix volverá a jugar. En 'L'Équipe' también hablan de la entrada de jugadores que no han tenido ningún protagonismo a lo largo del torneo como Kanté, Zaire-Emery, Malo Gusto o N'Golo Kanté.

Noticias relacionadas

Quien seguro que no rotará es Kylian Mbappé. El delantero del Real Madrid se jugará la Bota de Oro contra Messi. Ambos jugadores están actualmente empatados a 8 goles, y la estrella de Francia no perdonará la oportunidad de poder volver a terminar como máximo goleador del torneo, tal y como hizo en 2022.