Deschamps prohíbe las joyas tras el despiste de Koundé

El enfado del seleccionador francés con Koundé por llevar un collar en un partido tendrá consecuencias Koundé podrá jugar los cuartos de final gracias a un despiste arbitral al pasar la revisión de equipamiento previa al partido ante Polonia

Deschamps, el seleccionador de Francia, prohibe las joyas para los jugadores de su equipo. Koundé jugó con un collar ante Polonia y el técnico francés se enfadó con el defensa que milita en el Barça.

Según el reglamento de la IFAB, "los jugadores no deberán llevar equipamiento ni objetos peligrosos" y "se prohíbe todo tipo de accesorios de joyería".

La regla 4, en la que se estipula el equipamiento de los jugadores, dice que el árbitro debe ordenar al jugador a que se quite el objeto y que salga del terreno de juego si no puede o no quiere acatar la orden. Además, se debe amonestar a todo jugador que rehúse acatar la regla o vuelva a ponerse el objeto.

En el minuto 41, el árbitro del partido se percató de que Kounde estaba disputando el encuentro con un collar, y el defensa debería quitarse el accesorio. Un miembro del cuerpo técnico le desabrochó el collar a su jugador, ya que Jules Kounde no pudo hacerlo por sí mismo.

Jules Koundé, el defensor francés, con la ayuda de un asistente del cuerpo técnico de Francia quitándole el collar durante el partido ante Polonia. | AFP

El despiste de los miembros del equipo arbitral al pasar la revisión de equipamiento permitió que el defensor jugara prácticamente una parte con el accesorio prohibido.

Kounde no recibió la tarjeta amarilla que le hubiera dejado sin poder disputar los cuartos ya que nadie se lo advirtió anteriormente y la orden se cumplió antes de reanudar el juego, sin oponerse a la consigna del árbitro.

"Se me ha olvidado. Nunca me pasa, ni en España ni nada, pero esta vez se me ha olvidado. El árbitro solo me ha dicho que me lo quite, pero nada más", declaró en la zona mixta el supersticioso defensa que lleva el mismo collar en los entrenos.

Tras esta acción, Deschamps pondrá medidas en su vestuario. "Pensé que se lo había quitado, pero no. Es nuestro error, y no volverá a pasar". El seleccionador se enfadó, y Koundé "tuvo suerte de que no estuviera allí delante en ese momento".

Koundé podrá jugar los cuartos de final ante Inglaterra en el Al Bayt Stadium el próximo sábado 9 de diciembre. Eso sí, con la ausencia de Karim Benzema. Estas dos selecciones no se han visto las caras desde junio de 2017, cuando Francia ganó a los ingleses por 3-2 en París.