Deschamps: "Mbappé defiende, sabe defender y es el primero en dar ejemplo"

Didier Deschamps ya está de vuelta enfocado en los dieciseisavos de final ante Suecia. El seleccionador francés, que recibió recientemente la noticia del fallecimiento de su madre, se centra ya en la primera eliminatoria de Francia en este Mundial, con el foco puesto en Kylian Mbappé.

El técnico galo elogió en rueda de prensa a su gran estrella, que busca convertirse en el máximo goleador histórico en solitario de los cruces mundialistas. "Mbappé está a gran nivel tanto físico como mental. Es un futbolista de talla mundial. En 2018 ya era excelente, pero siempre quiere mejorar. Quiere lograr grandes cosas con Francia y, hasta ahora, lo está consiguiendo. Espero que siga así", dijo Deschamps sobre él.

Pero no se quedó ahí en su análisis, y rompió varias lanzas a su favor: "Kylian defiende. Sabe defender. Quizás no tan bien como los demás, pero también marca más goles que los demás. Sí, está en una misión, pero desde el primer día, como te dije, aunque no siempre lo oigas. El entrenamiento físico que hicimos no estaba realmente orientado a los delanteros, pero él fue el primero en dar ejemplo. Te dije hace un tiempo que, más allá de la calidad de Kylian y su capacidad para marcar goles, asume plenamente su rol de capitán".

Deschamps: "Y todavía hay quien critica a Mbappé..." / -

"La imagen que la gente tiene de él fuera no siempre, o rara vez, refleja quién es realmente. Debería seguir marcando goles, seguir dando asistencias. Cuando puede echar una mano, lo hace. Kylian ya era muy fuerte en 2018. Siempre se esfuerza por mejorar, está batiendo récords, y sin duda batirá más", concluyó sobre Mbappé.

Las amenazas y el parte médico

Sobre el resto de nombres propios, habló Deschamps de las amenazas: "Suecia no tiene nada que perder y planteará problemas con jugadores como Gyökeres, Isak o Elanga".

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Y concluyó con el parte médico: "Thuram sufre un pequeño problema muscular" y "Saliba está al 99% pese a sus problemas de espaldas". "Hablo con él todos los días. Tuvo tiempo para recuperarse. Sabe que lo que tiene no va a evitar que juegue. Es rápido, inteligente y tranquilizador para el resto del equipo", añadió sobre el central.