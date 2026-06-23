Deschamps estalla por Dembélé: "Búscate otro objetivo"

Francia venció a Irak con un holgado 3-0 en un partido 'eterno' por culpa de las tormentas eléctricas y en el que Ousmane Dembélé dejó su huella con un gol y una asistencia en otra noche sensacional de Kylian Mbappé, que volvió a adjudicarse un doblete.

El delantero del PSG venía de firmar unos partidos por debajo de su nivel y los periodistas aprovecharon para preguntarle a Didier Deschamps por ello. No obstante, el seleccionador francés optó por la ironía y defendió a su jugador.

Dembélé, clave con Francia / EFE

“¿Le puede hacer bien esta buena actuación?”, le preguntaron sobre el partido de Dembélé ante Irak. Su respuesta no tuvo desperdicio: “Quizás a quien le venga bien es a ti; podrías darle un respiro y buscarte otro objetivo”, mencionó.

No hay ningún problema con Ousmane. Necesita readaptarse a un sistema en el que no juega todo el año. Mientras se sienta en buena forma física, que es el caso, solo se trata de ajustes Didier Deschamps — Entrenador de Francia

“No hay ningún problema con Ousmane. Necesita readaptarse a un sistema en el que no juega todo el año. Mientras se sienta en buena forma física, que es el caso, solo se trata de ajustes. No es alguien que dude de sí mismo, pero es importante que haya hecho lo que hizo hoy porque es un jugador decisivo”, añadió, concluyendo así la defensa de su jugador.

El técnico francés también habló de su estrella, Kylian Mbappé, protagonista con un nuevo “doblete” que le acerca a los grandes registros históricos de los Mundiales. Con sus dos tantos ante Irak, el delantero de 27 años alcanzó los 16 goles en la competición e igualó la marca de Miroslav Klose. Además, se situó a solo dos tantos de Lionel Messi, que ya suma cinco en el torneo y continúa ampliando su leyenda a las puertas de los 39 años, que cumple mañana.

Mbappé y su rendimiento en el Mundial: "Intenté hacer la mejor temporada con el Madrid" / Equipe de France

“Bueno, los récords están para romperse”, vaticinó Deschamps. “Y ahora tiene una cifra simbólica. Tiene 100 partidos internacionales. Siempre ha marcado goles. Marcará más goles. Tomemos como ejemplo a Messi o a Cristiano Ronaldo. No estoy seguro de que Kylian juegue a su nivel, pero mientras esté en el campo y se sienta bien, marcará muchos goles. Cada vez que supera su propio récord, tiene la capacidad de superarse a sí mismo”, aportó.

El encuentro también dejó una circunstancia poco habitual, pero esperada en este torneo. El partido estuvo detenido durante un largo periodo de tiempo debido a las condiciones meteorológicas, por lo que los goles de Mbappé fueron anotados con casi tres horas de diferencia. “Jugamos a las cartas”, bromeó Deschamps. “No, bueno, estábamos esperando. Teníamos horarios que se iban adelantando”, explicó sobre cómo gestionó la espera.