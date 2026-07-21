Deschamps confirma que no se retira y tampoco descarta dirigir a un club

La era de Didier Deschamps al frente de la Selección de Francia terminó con la derrota por 4-6 frente a Inglaterra en el partido por el tercer y cuarto puesto del Mundial, aunque 'de facto' ya se daba por concluida una vez los franceses fueron eliminados por España, a la postre campeona del mundo, en la ronda de semifinales.

Tras caer ante 'la Roja', el seleccionador que llevó de nuevo la Copa del Mundo a París tras 20 años de espera terminaba su etapa en el banquillo, después de 14 años en los que 'Les Bleus' ganaron el mencionado Mundial y la Nations League de 2021, además de un subcampeonato del Mundo en 2022 y otro de Europa en 2016. De esta manera, algunos podrían dar por seguro que la carrera de Deschamps había terminado, pero el entrenador ha descartado retirarse en una entrevista para un periódico francés.

"No cierro ninguna puerta"

En declaraciones para el medio galo 'Le Figaro', el técnico de 57 años confirmó que no piensa en el retiro. "Quiero parar lo más tarde posible", afirmó antes de explicar los motivos que le llevan a tomar esta decisión. "Este trabajo me da una descarga de adrenalina. Mientras me sienta capaz de hacerlo, seguiré adelante", añadió. Eso sí, el campeón del mundo confirmó que no ha tomado ninguna decisión en firme y que decidirá su próximo paso más adelante. "Lo que guiará mi decisión será lo que considere mejor para mí. Hoy tengo el privilegio de poder elegir, pero todavía no he decidido", expuso para el medio francés.

Didier Deschamps, seleccionador de Francia / EFE

Más sorprendente aún fue su postura respecto a la posibilidad de dirigir a otra selección, pues admitió no cerrar ninguna puerta. De hecho, según 'Le Figaro' su nombre estaría entre los posibles futuribles para la selección italiana, junto a otras opciones como Andrea Pirlo, Antonio Conte y Roberto Mancini. Incluso, en otra afirmación sorprendente, Deschamps no descartó la posibilidad de entrenar a algún club, aunque reconoció que el mercado europeo ya está muy avanzado tras el inicio de las pretemporadas, por lo que no parece que esta opción se pueda concretar en el corto plazo. Además, no quiso descartar el destino exótico de ser entrenador en Arabia Saudí.

Finalmente, realizo un inciso sobre el principal motivo que le lleva a no pensar en dejar el mundo del fútbol: "Si no hago esto, no me veo llevando una vida en la que me acueste por la noche sin tener nada previsto para el día siguiente. Ese no soy yo".