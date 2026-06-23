Deschamps abandona la concentración de Francia por el fallecimiento de su madre

El seleccionador de Francia, Didier Deschamps, no podrá dirigir los entrenamientos previos al encuentro frente a Noruega ni estará presente en el banquillo en el último partido de la fase de grupos. Este esperado compromiso del Grupo I entre el combinado noruego y el francés, previsto para el viernes próximo, estará marcado por la sentida baja del entrenador galo debido al fallecimiento de su madre.

La Federación Francesa de Fútbol (FFF) explicó mediante un comunicado oficial que el técnico se ha desplazado a Francia de inmediato. La decisión se hizo efectiva tras conocer, en la mañana de este mismo martes, el trágico desenlace, motivo por el cual ha viajado para asistir al funeral de su progenitora. En consecuencia, Deschamps no participará en la preparación inmediata del partido correspondiente a la actual concentración del equipo francés.

Guy Stéphan asume las riendas de la selección

Para garantizar la estabilidad deportiva del equipo en este tramo de la competición, el presidente de la Federación Francesa de Fútbol, Philippe Diallo, presente con la selección durante la preparación del Mundial en Estados Unidos, ha aclarado los pasos a seguir. Tal y como ha señalado el máximo mandatario, Deschamps ha confiado la dirección absoluta del grupo a su ayudante, Guy Stéphan, quien desde este momento asumirá las funciones técnicas hasta que se concrete el regreso del seleccionador principal.

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Ante la triste noticia, la Federación Francesa de Fútbol ha querido trasladar su máximo apoyo al seleccionador y a todo su círculo más cercano. En la nota emitida por el organismo, han querido dejar claro el respaldo institucional de toda la organización, afirmando que acompañan a la familia "en este momento tan doloroso" y mostrando su total comprensión ante la delicada situación personal que atraviesa el técnico.