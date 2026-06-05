El descendiente de Mahoma que se alió con Maradona y Platini en la lucha por el trono de la FIFA: "No tiene necesidad de robar como Blatter, tiene mucho dinero"

"Quiero salvar la FIFA". Estas fueron las palabras de alguien ambicioso, fanático del balón y, sobre todo, de alguien que se veía con el poder suficiente (y el respaldo necesario) para ganar la pelea por el trono del fútbol mundial, sacudido entonces por la corrupción. Era 2015 cuando el príncipe de Jordania Ali bin Al Hussein, reconocido internacionalmente por su labor en el ámbito del fútbol, quiso convertir su sueño en realidad. No se lanzó solo a la piscina: lo hizo con el respaldo de figuras tan imponentes como Diego Armando Maradona o Michel Platini.

En aquel momento, la FIFA atravesaba una de las crisis más profundas de su historia. Joseph Blatter llevaba años instalado en el poder y el organismo estaba manchado por denuncias, investigaciones y sospechas que dañaban la credibilidad del fútbol. En medio de ese escenario apareció el joven príncipe, de apenas 39 años, formado en la diplomacia, enamorado del deporte y convencido de que la FIFA necesitaba un nuevo liderazgo. También con una fortuna familiar detrás, claro. "Me presento candidato a la presidencia de la FIFA porque estimo que es hora de dejar las polémicas internas para volver al deporte", señaló.

Descendiente de Mahoma

Nacido el 23 de diciembre de 1975 en Amán, Ali es el tercer hijo del difunto rey Hussein de Jordania y el segundo hijo que tuvo con su tercera esposa, la reina Alia. Creció entre la tradición de la monarquía hachemita, considerada descendiente directa del profeta Mahoma, y recibió una educación internacional que lo llevó por instituciones reputadas de Jordania, Reino Unido y Estados Unidos. Pero su altavoz mediático no fue únicamente su linaje real ni su costosa educación. Fue su pasión por el fútbol, un deporte al que se acercó por amor y que rápidamente identificó como una poderosa herramienta de desarrollo, identidad y unidad nacional.

El príncipe jordano Ali bin Al Hussein, candidato para convertirse en presidente de la FIFA en las elecciones del próximo 29 de mayo, durante una rueda de prensa en Londres, Reino Unido, hoy, 3 de febrero de 2015. El actual presidente de la FIFA, Joseph Blatter, el exjugador portugués Luis Figo, el presidente de la Federación Holandesa, Michael van Praag, y el príncipe jordano Ali bin Al Hussein encabezan las cuatro candidaturas presentadas para las elecciones presidenciales de la FIFA que se celebrarán en el Congreso de este organismo en Zúrich el próximo 29 de mayo / EFE

El príncipe, con formación militar y rango de mayor general de las Fuerzas Armadas de Jordania, trabajó durante años para impulsar el fútbol jordano. En 1999 se convirtió en presidente de la Federación Jordana de Fútbol y, en 2000, fundó la Federación de Fútbol de Asia Occidental, desde donde promovió proyectos juveniles y el crecimiento del fútbol femenino en una región donde todavía existían enormes barreras culturales y deportivas. Su gestión ayudó a que Jordania dejara de ser una selección secundaria en Asia y comenzara a competir con mayor ambición. Por ello, en 2011, fue elegido vicepresidente de la FIFA, convirtiéndose en uno de los dirigentes más jóvenes en ocupar ese cargo en aquel entonces.

Cuatro años más tarde dio el paso más atrevido de su carrera: pelear por la presidencia de la FIFA. Diego Armando Maradona se pronunció a favor del príncipe jordano con una afirmación directa e incuestionable: "No tiene necesidad de robar, tiene su dinero, y tiene mucho. No tiene necesidad de hacer lo que hace Blatter, de creerse el todopoderoso del fútbol cuando no pateó una pelota nunca".

Tengo la profunda convicción de que Ali, a quien conozco personalmente desde hace años, podría ser un gran presidente de la FIFA Michel Platini — En 2015

Otras figuras, como Michel Platini, entonces presidente de la UEFA, también formaron parte del escenario político que rodeó aquella candidatura, aunque después el francés se convirtió en rival en la carrera por suceder a Blatter. "Tengo la profunda convicción de que Ali, a quien conozco personalmente desde hace años, podría ser un gran presidente de la FIFA", mencionó.

Michel Platini y Sepp Blatter se saludan / PATRICK B. KRAEMER / EFE

Sin embargo, ganó Sepp Blatter, quien llevaba 17 años al mando de la FIFA, en unas elecciones marcadas por el escándalo de corrupción que acabaría provocando su renuncia. El suizo se impuso en la votación, pero poco tiempo después renunció al cargo: "Aunque los miembros de la FIFA me dieron un nuevo mandato, no parecía que fuera apoyado por todo el mundo", declaró a sus 79 años. Horas después, medios en Estados Unidos informaban de que Blatter estaba siendo investigado por el FBI por corrupción.

Un Mundial histórico

Su amor por el fútbol no se limitaba a una elección ni a un cargo internacional. Y ese esfuerzo encontró este año su recompensa más grande: la clasificación de Jordania al Mundial, la primera de su historia. Al-Nashama, como se conoce al combinado nacional, logró una clasificación histórica después de vencer 3-0 a Omán, con un hat-trick de Ali Olwan, cuarenta años después de su primera aventura clasificatoria mundialista. La noticia desató una celebración nacional impresionante. Amán, la capital, y otras ciudades importantes se llenaron de banderas y muestras de orgullo nacional. Por primera vez, el país jugará contra los mejores del planeta.

Jordania, clasificada para el Mundial 2026 / @jordan.fa

El premio de ir al Mundial de Estados Unidos, México y Canadá fue todavía mayor cuando se conoció el grupo, conformado por Austria, Argelia y Argentina, la vigente campeona del mundo. Salvo sorpresa mayúscula, la Albiceleste estará liderada por Leo Messi, en el que podría ser su último baile mundialista.

Un torneo que el príncipe Ali no se perderá por nada del mundo.