El desafiante aviso a Argentina: "Ganaremos a Messi"

España, Portugal, Francia, Inglaterra... hay muchas grandes selecciones favoritas a ganar el Mundial, pero muchos se olvidan de la actual campeona del mundo. Argentina ganó el título hace menos de cuatro años en Catar con un Messi histórico, pero en esta edición pocos le ven candidato real a repetir antorchado.

Incluso los principales rivales de la albiceleste están confiados de poder sacar resultados positivos en la fase de grupos. Uno de sus rivales en la primera fase será Argelia. El combinado africano jugará ante Argentina el próximo miércoles 17 de junio a las tres de la mañana (hora española) en Kansas y una de sus grandes estrellas se atrevió a desafiar al mejor jugador de la historia.

"Le ganaremos a Messi, si Alá quiere. Tenemos que hacer un buen Mundial, y el primer partido contra Argentina es muy importante. Ellos provocan mucho, pero hay que mantener la calma en el partido, pensar con la cabeza y ver qué tal están las piernas y todo lo demás", aseguró Ibrahim Maza, centrocampista del Bayer Leverkusen.

Maza celebrando un gol con el Bayer Leverkusen / Martin Meissner / AP

Argelia quiere volver a pasar la fase de grupos de un Mundial por segunda vez en su historia tras el éxito en 2014. Eso sí, para ello deberá sumar puntos ante Argentina, Austria y Jordania, sus rivales en el grupo J.

No todos los argelinos son tan atrevidos como Maza. El capitán del combinado del norte de África, Aissa Mandi, rebajó las palabras de su compañero: "Argentina es la campeona del mundo vigente, por lo que sabemos que será un partido muy complicado. Llegamos con mucha humildad, pero también con muchas ambiciones. Vamos a darlo todo en cada partido para obtener un resultado. Espero que los aficionados estén orgullosos de nosotros a nuestro regreso a Argelia después de la Copa del Mundo. Queremos lograr un resultado y representar los valores de Argelia a través de la solidaridad y el estado de ánimo".

Mahrez, la gran estrella argelina y exfutbolista del City, siguió la misma línea de su capitán: "No sé si se trata de grandes expectativas, pero... bueno, estamos aquí para intentar hacer algo que enorgullezca a nuestra familia y a nuestros países, así que eso es lo más importante para nosotros".