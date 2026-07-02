Desabre, seleccionador del Congo, se entera en directo de la muerte de su padre tras caer eliminado

La noche más cruel del Mundial se vivió en las entrañas del Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, lejos del césped y de forma totalmente inesperada. Sébastien Desabre, seleccionador de la República Democrática del Congo, acababa de despedirse del torneo tras caer con honores ante Inglaterra por 2-1 cuando recibió el golpe más duro de su vida.

Al cierre de la rueda de prensa posterior al encuentro, el jefe de prensa del combinado africano interrumpió la comparecencia ante las cámaras para anunciar en directo que el técnico francés había perdido a su padre y trasladarle las condolencias del equipo.

El rostro de Desabre se transformó por completo, pasando de la neutralidad profesional a la conmoción en cuestión de segundos. Según revelaron los medios de comunicación de su país, fue en ese preciso instante cuando se enteró de la trágica noticia.

Nadie le había informado previamente en la privacidad del vestuario y se desconoce el motivo por el cual la federación decidió comunicarle el fallecimiento de esta manera, delante de decenas de periodistas y micrófonos. El técnico agradeció el pésame con un leve gesto y, al levantarse, dirigió una dura mirada al portavoz institucional antes de abandonar la sala visiblemente afectado.

Noticias relacionadas

Este drama personal empañó una eliminación que ya de por sí resultaba dolorosa por lo cerca que estuvo la gesta deportiva. Los Leopardos abrieron el marcador y rozaron la prórroga ante una de las grandes potencias del torneo, pero un doblete de Harry Kane en el último cuarto de hora rompió el sueño africano. El propio Desabre, minutos antes de recibir el impacto de la noticia, analizaba el encuentro con resignación. «Estamos decepcionados. Creíamos que podíamos lograrlo», admitía ante los medios.