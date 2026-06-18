Van der Vaart se disculpa por un comentario racista durante el Países Bajos-Japón: "Si alguien se ha sentido ofendido, pido perdón"

Países Bajos no tuvo el mejor debut en el Mundial. Tras adelantarse en dos ocasiones ante Japón, el combinado de Ronald Koeman no consiguió sacar más que un empate ante la selección nipona (2 a 2). Van der Vaart es uno de los comentaristas de la selección nacional en la cadena de televisión neerlandesa 'Ziggo Sport'.

Tras encajar los neerlandeses el 2 a 2 en un córner, se comentó la pérdida de la marca de Van de Ven, y Van der Vaart hizo un comentario bastante desagradable: "Ellos (los japoneses) se parecen todos, quizá por eso...". Rápidamente frenó y dijo que se trataba de una broma, pero esto ni mucho menos le sirvió para justificar su intervención.

El comentario provocó muchísimas críticas por ser racista. La gente protesta que una figura pública haga ese tipo de comentarios tan irrespetuosos que deberían haber quedado atrás en el tiempo.

Debido a la oleada de críticas, el comentarista ha pedido perdón: "Entiendo que mucha gente haya encontrado mis palabras dañinas. Si alguien se ha sentido ofendido, pido perdón. Esas no fueron mis intenciones; respeto a la gente de todos los origenes".

Van der Vaart, otra vez más en el ojo del huracán

No es la primera vez que el exjugador de Real Madrid y Betis es señaalado por una polémica declaración. Desde que se retiró del fútbol, el ahora comentarista está constantemente metido en líos debido a sus controvertidas opiniones.

Anteriormente, ya criticó a Lamine Yamal por "llevar los pantalones demasiado bajados" y "creerse una especie de Dios", o dijo que la selección española "jugaba horrible" en la Eurocopa de 2021.

Cuando todavía era futbolista, la lista de polémicas de Van der Vaart también era larga: en el Betis destacó por su indisciplina y su baja forma física; apenas jugó 7 partidos. En su etapa en el Midtjylland danés, su entrenador también se quejó del mal comportamiento que mostraba.

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Sin dudas la mayor polémica de su vida fue cuando en 2013 declaró que agredió a la que ahora es su exmujer Sylvie en una cena de Nochebuena. Van der Vaart añade a su lista personal otra polémica más, que seguramente no será la última.