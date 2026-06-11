Denuncian los problemas migratorios para entrar a Estados Unidos durante el Mundial: "Se está mostrando la cara fea de este país al resto del mundo"

La Copa del Mundo avanza en territorio norteamericano, pero la gestión logística fuera de los terrenos de juego está generando debate. Diversos colectivos sociales y defensores de los derechos de los inmigrantes han comparecido en una rueda de prensa delante de la sede de la FIFA en Miami para señalar las dificultades que están encontrando tanto los aficionados como algunos profesionales a la hora de resolver sus trámites migratorios de última hora.

La principal preocupación de estas organizaciones radica en la rigidez de los controles fronterizos y en la denegación de visados en la antesala de los partidos. Yareliz Méndez-Zamora, coordinadora política de AFSC (American Friends Service Committee) Florida, manifestó el descontento de su sector ante la falta de previsión institucional: "Cuando yo escuché que vendría la Copa Mundial, yo estaba muy feliz, pero esos sentimientos se han transformado en frustración y en decepción".

Méndez-Zamora fue muy explícita al señalar directamente a las autoridades del país anfitrión: "¿Cómo es posible que los Estados Unidos dijo 'sí, nos vamos a... vamos a tener el evento global más esperado' y han creado políticas que más bien lo que han hecho es sembrar caos? Estamos viendo que fans que no tienen las visas, las están rechazando".

Los parlamentos se hicieron delante de la sede de la FIFA / SPORT

Por su parte, Thomas Kennedy, portavoz de la Coalición de Inmigrantes de la Florida, también tomó la palabra y apuntó al impacto que esto genera en la imagen del torneo: "Estamos trayendo atención a las políticas discriminatorias de control migratorio y las políticas de aduanas que ahora están para que todo el mundo las vea, ¿verdad? Donde a los aficionados se les está rechazando, sus visas están siendo denegadas a última hora. A los miembros del personal de las delegaciones de la FIFA se les está rechazando, sus visas están siendo denegadas a última hora". Según explicó el portavoz, esto provoca que se esté "mostrando la cara fea de este país al resto del mundo".

Incidencias con el estamento arbitral

El malestar de las organizaciones se ha intensificado al desvelarse que estas trabas burocráticas han afectado incluso a los profesionales elegidos por la FIFA para dirigir los encuentros de la fase final. "Nosotros estamos viendo como a los atletas los están sometiendo a procesos que son injustos", afirmó Méndez-Zamora.

El caso más llamativo expuesto por las ONG locales afecta a uno de los colegiados más reputados del continente africano. Según detalló Kennedy en su intervención: "Un árbitro galardonado a nivel mundial, nombrado el mejor árbitro de África, seleccionado como uno de los 53 árbitros para supervisar los partidos finales, fue rechazado y, tras una entrevista de inmigración de 11 horas, fue enviado de vuelta a Somalia... justo aquí, en casa, en el Aeropuerto Internacional de Miami". Para el portavoz, "es vergonzosa la conducta de la FIFA, de la administración, por supuesto, y siendo francos, de los funcionarios locales que han sido cómplices todo este tiempo, y del Comité Organizador de Miami".

Thomas Kennedy alzó la voz sobre la situación migratoria del Mundial / SPORT

Una llamada a la previsión y al diálogo

Desde las plataformas sociales recuerdan que este escenario ya se había advertido con anterioridad, explicando que hace un año ya solicitaron formalmente la creación de un plan de contingencia específico para las aduanas y aeropuertos de Florida, previendo la enorme afluencia de visitantes.

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Las agrupaciones lamentan que aquellas propuestas de cooperación no fueran atendidas a tiempo por los estamentos organizativos. "Y estos son cosas que nosotros le dijimos a FIFA, al Miami Host Committee y al condado que iba a pasar. Todo lo que está pasando ahora es por culpa de ellos, porque fueron inefectivos y no quisieron escuchar lo que nosotros estábamos poniendo y las soluciones. Lo tenían en las manos y dijeron que no", concluyó Méndez-Zamora de forma tajante.