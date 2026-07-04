El ‘dentista’ que anestesió a Italia: la hazaña inesperada de Corea del Norte en el Mundial de 1966

La octava edición de la Copa del Mundo, disputada en Inglaterra, se recuerda por distintos motivos. El gol fantasma en la final entre ingleses y alemanes, el robo del trofeo resuelto por el perro Pickles y los goles del gran Eusebio. Pero también por una de las sorpresas de la competición: la clasificación para los cuartos de final de una selección que en teoría debía debutar y despedirse.

Corea del Norte era la tercera escuadra asiática que participaba en una Copa del Mundo, después de las Indias Orientales Neerlandesas –actual Indonesia- en 1938 y Corea del Sur en 1958. En aquella época, Asia no tenía plaza fija en esta competición y sus selecciones debían jugarse el pase en repescas contra rivales de otros continentes.

Así explicó la prensa británica la gesta de Corea del Norte / THE NORTHERN ECHO

En 1966, a los norcoreanos les sonrió la suerte. En la fase previa se inscribieron solo cinco elecciones asiáticas, pero cuatro de ellas desaparecieron del cuadro por distintos motivos. Así, Corea del Norte se vio jugándose la clasificación contra Australia en dos partidos disputados en sede neutral, Camboya. Ganó los dos encuentros y entró entre los 16 participantes en Inglaterra’66.

El viaje que no fue efímero

Un elenco de equipos cargados de profesionales al que se unía la ilusión de un combinado de futbolistas amateurs y sin experiencia internacional. La expedición norcoreana estaba compuesta por 70 personas, entre jugadores, técnicos, dirigentes y hasta cocineros. No tenían previsto quedarse más allá de la fase de grupos: el sorteo les encuadró con la entonces vigente subcampeona de Europa, URSS, además de Chile y de la que en aquella época ya era bicampeona mundial, Italia.

La ‘cenicienta’ cayó en gracia en Middlesbrough, que fue la sede de sus partidos en la primera fase. Quizá por su presunta modestia, quizá porque el color rojo de su equipación coincidía con la del equipo local, el ‘Boro’, pero lo cierto es que la afición local simpatizó con los asiáticos. También por cierta compasión después de que en su primer partido cayeran por un claro 3-0 ante los soviéticos.

En el minuto 88 del segundo envite en el hoy desaparecido Ayresome Park, la expedición de Corea del Norte apuntaba a hacer las maletas. Perdía 1-0 ante Chile y se quedaba sin opciones, pero en ese preciso instante Pak Sung-jin conectó una volea desde la frontal y sorprendió a Juan Segundo Olivares. Un punto para los norcoreanos, que solo tenían una posibilidad de pasar a cuartos de final: ganar a la todopoderosa Italia.

La sorpresa de Middlesbrough

Mazzola, Rivera, Facchetti… parecía un reto imposible para aquella alegre selección asiática, alentada por la afición local. Aquel 19 de julio de 1966 -20 de julio a las 3 de la madrugada en Corea del Norte-, el triunfo transalpino casi no se discutía. Y más, con los constantes ataques de los de Edmondo Fabbri en la primera parte. Sin embargo, Italia tuvo un contratiempo: el capitán Bulgarelli se lesionó a la media hora de juego y en aquella época no se podían hacer cambios. La ‘squadra azzurra’ se quedaba con diez jugadores.

Y ahí apareció Pak Doo-Ik, con el 7 a la espalda. En Italia surgió la leyenda urbana de que era un modesto dentista, aunque la realidad es que era trabajador de una imprenta en Pyongyang. No obstante, lo de odontólogo le iba al pelo para definir lo que pasó en el minuto 42. Chut cruzado desde la frontal y el portero Albertosi viendo cómo el balón se alojaba en su red. ¡Corea del Norte iba ganando a Italia antes del descanso!

Uno de los goles norcoreanos contra Portugal / VIDEOTAPE FIFA.COM

Quedaba toda la segunda parte por delante y, pese a la inferioridad numérica, los italianos confiaban en remontar el partido o, al menos, lograr un empate que les clasificara para los cuartos de final. Enfrente, un equipo con más ilusión que nunca por lograr una gesta impensable y un portero, Li Chan-Myung, que se agigantaba por momentos. Los norcoreanos resistieron y se consumó la sorpresa. Quien hizo las maletas fue una selección italiana que fue recibida en Génova por los enfurecidos ‘tifosi’ a tomatazo limpio.

Se toparon con Eusebio

La gesta aún pudo ser más grande. En cuartos de final, Corea del Norte tenía que enfrentarse a una de las potencias europeas del momento, Portugal, que en la fase de grupos había eliminado a Brasil. Cambiaron Middlesbrough por Liverpool, ya que el partido se tenía que disputar en Goodison Park, sede de los encuentros del Everton. La expedición norcoreana, que no tenía previsto seguir en el torneo, se alojó en Loyola Hall, una residencia católica que precisamente había reservado con anterioridad Italia pensando en esa eliminatoria.

Había motivos para soñar. Los asiáticos –con unos 5.000 fans de Middlesbrough en las gradas que se desplazaron para animarles en Liverpool- sorprendieron a los lusos en los primeros 25 minutos. ¡Marcaron tres goles! Y querían más, porque no dejaban de atacar. Pero ahí emergió la ‘pantera negra’, el gran Eusebio, que se echó a Portugal a su espalda para cambiarlo todo.

El jugador del Benfica anotó dos goles antes del descanso y en la segunda parte marcó dos más para certificar la remontada. José Augusto firmó el 5-3 definitivo que acabó con el sueño norcoreano. Pese a la derrota, la gesta de clasificarse para los cuartos de final y firmar la primera victoria de un país asiático en la historia de la Copa del Mundo les propició regresar como héroes a su país, con ascensos militares a los jugadores y en algún caso, como el del ‘dentista’ autor del gol contra Italia, convertidos en mitos norcoreanos.

36 años después, en 2002, ocho de aquellos jugadores y el seleccionador norcoreano, Rye Hyun-Myung, rememoraron aquel hito en el documental de la BBC ‘The game of their lives’, el partido de sus vidas. Sin lugar a dudas, aquella experiencia mereció figurar con letras de oro en la ya casi centenaria historia de la Copa del Mundo. Una historia de ilusión que nadie podía imaginar que se pudiera hacer realidad en el país que inventó el fútbol hace 60 años. La gran gesta de Corea del Norte.