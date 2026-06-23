Dembélé se reivindica con Francia

Ousmane Dembélé ha vuelto a levantar la mano en el momento adecuado. En el triunfo de Francia ante Irak (3-0), el extremo firmó una actuación decisiva con un gol y una asistencia que refuerzan la sensación de que, cuando entra en dinámica, su impacto puede ser diferencial en el equipo de Didier Deschamps. El 'Mosquito' volvió a picar con la selección gala.

El partido volvió a girar alrededor de Kylian Mbappé, autor de un doblete, pero esta vez con un acompañante de lujo en la creación: Dembélé. El atacante del PSG no solo cerró el marcador con el 3-0, sino que también participó de forma directa en uno de los tantos de Mbappé, en una conexión que volvió a poner sobre la mesa el potencial del tridente ofensivo francés junto a Michael Olise, otra de las grandes figuras de Francia.

Dembélé, gol y asistencia para reivindicarse con Francia / WILL OLIVER

Más allá del resultado, el partido deja una lectura importante para Deschamps. Francia mejora y crece futbolísticamente cuando su frente ofensivo funciona como un ecosistema, no como piezas aisladas. Mbappé sigue siendo el eje goleador indiscutible, pero la aparición de Olise como generador y la aportación de Dembélé como desequilibrio y finalización abren un abanico táctico de enorme valor para el tramo decisivo del torneo.

En el caso de Dembélé, la sensación es cada vez más evidente. Francia necesita al mismo Dembélé que ha marcado diferencias en el PSG. Esa capacidad para romper líneas, acelerar las transiciones y generar peligro constante le convierte en un futbolista indispensable en una selección que aspira a todo. Partidos como el firmado ante Irak son una demostración de que está preparado para asumir un papel protagonista y formar una sociedad devastadora junto a Mbappé

Noticias relacionadas

El encaje con Olise añade una capa más al potencial ofensivo. El jugador del Bayern ha asumido con naturalidad el rol de asistente y organizador en tres cuartos de campo, liberando a Mbappé y ofreciendo a Dembélé espacios para atacar el uno contra uno, su gran especialidad. Francia, que sigue avanzando con paso firme en el torneo, encuentra así una de sus mejores noticias. El talento ofensivo empieza a sincronizarse. Y en ese engranaje, Dembélé vuelve a aparecer justo cuando más se le esperaba.