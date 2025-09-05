Dembélé recae de su lesión y Mbappé despierta a tiempo

Francia debutó con victoria (0-2) en la fase de clasificación para el Mundial 2026, pero lo hizo dejando dos notas negativas: Dembélé y Mbappé. El exazulgrana, que venía de lesión y que entró tras el descanso, pidió el cambio media hora después al sentir molestias en su pierna derecha; mientras que el madridista completó un pésimo partido que pudo maquillar con un golazo en una acción aislada al contragolpe.

El partido se le puso muy de cara a Francia ya desde el inicio. Michael Olise, totalmente solo en el punto de penalti, adelantó a los galos a los diez minutos, definiendo por bajo con la zurda tras un envío medido de Barcola, el más desequilibrante de un ataque que contaba con Mbappé y Doué. Pudo ser mayor la ventaja francesa al descanso, pero Trubin se encargó de evitar el segundo con un paradón al propio Olise instantes después.

Kylian Mbappé, por su parte, apenas tuvo incidencia en el juego y se mostró errático, destacando únicamente un remate con el interior desde la frontal que se le marchó muy desviado por encima de la portería rival.

El delantero del Real Madrid, muy alejado de su mejor versión en la selección francesa, dispuso incluso de un mano a mano en el que se durmió y acabó siendo encimado por la defensa ucraniana. Le ha perjudicado enormemente a Mbappé ocupar la posición de '9', alejado de la banda izquierda, donde sí logra brillar Barcola.

Kylian Mbappé se lamenta de una ocasión fallada ante Ucrania / AP

La entrada de Dembélé en la segunda mitad mejoró todavía más el ataque de los de Deschamps, mientras en la grada los franceses seguían buscando a un desaparecido Mbappé, que parecía ajeno al juego de su equipo, sin participar en las acciones ofensivas y presionando en balde mientras sus compañeros esperaban en el centro del campo.

Los galos estuvieron cerca de pagar cara su falta de eficacia, con Ucrania algo más animada topándose con el palo en una doble ocasión en la que ya se cantaba el 1-1. Instantes antes, también Dovbyk pudo igualarlo en un remate que sacó bajo palos Konaté.

Mbappé volvió a ser Mbappé

Francia no encontraba la forma de cerrar el encuentro y veía como su victoria peligraba frente a una Ucrania mucho más suelta que en la primera mitad. Entonces llegó la recaída de Dembélé. El 'Mosquito', que venía de lesionarse en su último partido con el PSG, se llevó la mano a la parte posterior de su pierna derecha y pidió el cambio inmediatamente. Quizás tan solo por precaución.

Con el partido más espeso, apareció Kylian Mbappé para maquillar su actuación. El crack del Real Madrid recibió un balón de Tchouaméni a la espalda de la defensa, encaró a su par, se marchó con facilidad y definió a la perfección con la derecha para sentenciar una victoria francesa en la que tuvo participación Jules Koundé, que fue de más a menos durante los 90 minutos.