Dembélé calla bocas mirando de reojo el Balón de Oro

Ousmane Dembélé no ha tardado mucho en responder a las dudas. Después de un inicio de Mundial discreto, con críticas por su rendimiento ante en los primeros partidos y siendo sustituido en ambos encuentros, el extremo francés se ha reivindicado frente a Noruega con una primera media hora sobresaliente. Tres goles han devuelto al foco a uno de los grandes candidatos al Balón de Oro.

El atacante del PSG abrió el marcador con un remate preciso con la derecha culminando un contraataque, poco después amplió la ventaja con un espectacular disparo con la izquierda y culminó su hat trick con otro remate con la zurda, demostrando una vez más la extraordinaria facilidad que tiene para finalizar con ambas piernas.

La celebración de Dembélé en el segundo gol / GREG M. COOPER / EFE

Más allá de los goles, Dembélé transmitió la sensación de estar un paso por delante de los defensores noruegos. Encontró espacios entre líneas, desbordó con facilidad y fue un peligro constante cada vez que encaró a la defensa rival. Una actuación que recordó a la mejor versión del extremo francés, esa que Luis Enrique ha destapado en las últimas temporadas

La celebración de su segundo tanto tampoco pasó desapercibida. Dembélé alzó la mano simulando el gesto de hablar, una imagen que muchos interpretaron como un mensaje dirigido a quienes habían cuestionado su rendimiento durante los últimos días.

Las críticas habían acompañado al francés desde el inicio del torneo. Ante Senegal no logró imponer su desequilibrio habitual y fue sustituido, mientras que frente a Irak volvió a dejar el terreno de juego antes del final, aunque en este último encuentro marcó un gol y dio una asistencia.

Dembélé dio una exhibición ante Noruega / Octavio Guzmán / EFE

Lejos de esconderse, el atacante respondió con fútbol. En apenas media hora frente a Noruega volvió a demostrar por qué es uno de los futbolistas más determinantes del panorama internacional cuando encuentra continuidad. Su capacidad para decidir partidos con acciones individuales sigue siendo un recurso diferencial para la selección francesa, que cada vez parece más favorita a alzarse con el título.

En total Dembélé ya suma 4 goles y 1 asistencia en el torneo, igualando a Mbappé o Haaland y Vinicius y a solo un tanto de Leo Messi, que se mantiene como el máximo anotador del torneo con un partido menos que el resto.

Mbappé, en el choque ante Noruega / FFF

Esta actuación también abre el debate del Balón de Oro. Dembélé conquistó el galardón el año pasado tras firmar una temporada extraordinaria y este curso ha vuelto a presentar unos argumentos difíciles de igualar. El extremo lideró al PSG hacia una nueva Champions League, marcando además en la final contra el Arsenal, y llega al Mundial como una de las grandes estrellas del torneo.

Con Francia situada entre las principales favoritas al título, el Mundial aparece como el último gran escaparate para reforzar todavía más su candidatura. Una actuación decisiva en las rondas eliminatorias o un papel protagonista en la conquista del título podrían convertirle en el gran favorito para revalidar el Balón de Oro. De momento, ante Noruega volvió a dejar claro que sigue siendo uno de los mejores del mundo.