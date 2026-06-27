Dembélé alimenta el runrún en Francia: "Mi mejor partido fue ante Senegal"

Ousmane Dembélé decidió ponerse el Mundial por montera. Fuertemente criticado en Francia por una prensa hiriente, que llegó a debatir sobre si el '7' debía ser titular frente a Noruega, el 'Mosquito', fiel a su característica personalidad, hizo oídos sordos y cobró alguna que otra factura.

Privados del duelo entre Haaland y Mbappé por las rotaciones masivas del seleccionador Solbakken, 'Dembouz' hizo un "aquí estoy yo" de manual. Él solito puso el espectáculo. Él solito se bastó y se sobró para doblegar a la unidad B nórdica con un triplete de goles que entró directamente en la historia de los mundiales. El francés inscribió su nombre en los libros de la FIFA al lograr un 'hat-trick' en 32 minutos, el segundo más rapido tras el conseguido por el autriaco Erich Probst, que necesitó 24 minutos en la edición de 1954 para golear a Checoslovaquia.

"Estoy feliz; es un momento único e importante para mí", aseguró Dembélé tras el mencionado duelo ante Noruega. "He hecho un buen partido, pero me quedo con otras de mis actuaciones, como la del día de Senegal, cuando creo que estuve más incisivo", recalcó reivindicando su actuación en el debut de Francia.

Dembélé, protagonista absoluto del Noruega-Francia / EFE

Ese partido contra los africanos, precisamente, es por el que le llovieron los comentarios adversos al exazulgrana desde su país. A Dembélé se le acusó de falta de compenetración con sus compañeros, especialmente con Mbappé, y de hacer muchas veces la guerra por su cuenta.

Las palabras surgidas en los medios no afectaron al rendimiento de Ousmane en los dos siguientes compromisos de la Copa del Mundo. Gol a Irak y triplete ante Noruega para colocarse entre los máximos realizadores del torneo con cuatro dianas. De hecho, al anotar el 2-0 contra los escandinavos, Dembélé mandó un mensaje a la tribuna de prensa: gesto con las manos para los más bocazas.

El vestuario le arropa

Desde el periodo de concentración en Clairefontaine, cuartel general de los 'bleu' en Francia, los convocados por Didier Deschamps han destacado el liderazgo silencioso que ejerce 'Dembouz' sobre sus compañeros, que le defienden a capa y espada. Algo similar a lo que sucede en el vestuario del Paris Saint-Germain, donde la influencia del exazulgrana es notoria. El 'Mosquito' ha alcanzado la madurez deportiva, consagrándose desde su salida de Barcelona como uno de los mejores, sino el mejor, futbolista del planeta. Si Francia borda la tercera estrella en su escudo, no duden de que Dembélé a partir en todas las quinielas para ser escogido Balón de Oro.