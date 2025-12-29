La demanda de entradas para el Mundial 2026 pulveriza todos los récords

Si hay un Mundial en los últimos tiempos que ha generado expectativa es la cita de 2026. Por estrenar el formato de 48 selecciones, por un Donald Trump que ha ido adquiriendo protagonismo, por ser la última cita -casi con seguridad- de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo... y ello se ha reflejado en la venta de entradas.

Porque el certamen ya hizo historia antes de empezar. La fase inicial de venta de entradas ha superado todas las previsiones, con más de 150 millones de solicitudes recibidas por parte de aficionados de más de 200 países, la cifra más alta jamás registrada en una Copa del Mundo.

Según los datos facilitados por la FIFA, la demanda actual es 30 veces superior al número de entradas disponibles en esta fase, un cálculo realizado a partir de las solicitudes verificadas mediante tarjetas de crédito. El volumen es tan elevado que incluso supera en 3,4 veces el total de espectadores que han asistido a los 964 partidos disputados en las 22 ediciones del Mundial desde 1930.

La fase de sorteo aleatorio de entradas se abrió el pasado 11 de diciembre y permanecerá activa hasta el martes 13 de enero a las 11:00 CET. El momento en el que se realiza la solicitud no influye en las opciones de resultar seleccionado, ya que todas las peticiones participan en igualdad de condiciones una vez cerrado el plazo.

Cita con la historia

El Mundial de 2026 se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio en 16 ciudades repartidas entre Canadá, México y Estados Unidos. Será la edición más grande de la historia, con 48 selecciones participantes y un total de 104 partidos. Los aficionados que no resulten agraciados en este primer sorteo tendrán nuevas oportunidades en futuras fases de venta, a medida que la FIFA vaya liberando más localidades.

Durante esta etapa, los precios de las entradas no sufrirán modificaciones. Además, la FIFA ha confirmado la creación de una categoría especial de entradas destinada a los seguidores de las selecciones clasificadas, con un precio de 60 dólares por partido, incluida la final, con el objetivo de facilitar el acceso a los aficionados.

Paralelamente, los seguidores podrán optar a entradas específicas gestionadas por las federaciones nacionales, así como a paquetes de hospitality y viajes completos que incluyen entradas, alojamiento, transporte y vuelos. La FIFA ha recordado que, como organización sin ánimo de lucro, reinvierte los ingresos generados por el Mundial en el desarrollo del fútbol masculino, femenino y juvenil, con la previsión de destinar cerca del 90 % de su presupuesto del ciclo 2023-2026 a este fin.