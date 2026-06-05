El delantero que fue monaguillo en pleno Mundial: más misas que goles

En las convocatorias de una selección suele haber futbolistas de todo tipo. Los entrenadores buscan perfiles capaces de cubrir puestos y roles muy distintos dentro. Pero en la Austria del Mundial de 1978 hubo un caso especialmente singular. Helmut Senekowitsch, seleccionador de aquel conjunto, llevó a un jugador que acabaría ocupando una demarcación inesperada: la de monaguillo.

Según recoge Luciano Wernicke en su libro 'Historias insólitas de los Mundiales', Hans Pirkner, delantero, tenía otro papel fuera del campo. Hacía de monaguillo de la delegación asistiendo al sacerdote Frederic Petchel, que había viajado con el equipo para oficiar misas y brindar ayuda espiritual a los futbolistas. Y lo curioso es que a Austria no le fue nada mal.

No jugaba un Mundial desde 1958 y, en Argentina, fue líder de un grupo en el que estaban Brasil, España y Suecia. Después, en la segunda fase, cayó ante Países Bajos, Italia y Alemania Federal, pero antes de despedirse dejó una de las grandes historias del torneo.

El 'milagro' y la 'vergüenza' de Córdoba

Fue ante Alemania Federal, en un partido recordado en Austria como el 'milagro de Córdoba' y en Alemania como la 'vergüenza de Córdoba'. Austria ganó 3-2 y derrotó por primera vez en 47 años a una selección alemana, ya fuera del este o del oeste de la entonces dividida Alemania.

Austria, que había sido cuarta en 1934 y tercera en 1954 con el reconocido 'Wunderteam', volvió a saborear en 1978 la adrenalina de las grandes citas mundialistas. Y Pirkner, que jugó dos partidos a en aquella Copa del Mundo, dejó una historia imposible de olvidar pese a no marcar.

Nacido en Viena en 1946, disputó 20 encuentros internacionales y anotó cuatro tantos entre 1969 y 1978. Su mejor etapa llegó en el Austria Wien, donde formó junto a Thomas Parits y Julio César Morales una delantera conocida como el 'Hundertjähriger Sturm', el 'ataque centenario'. Con aquel equipo ganó títulos, compitió en Europa y alcanzó en 1978 la final de la Recopa.

Su carrera, además, tuvo un episodio turbulento: durante su paso por el Schalke 04 quedó relacionado con el escándalo de la Bundesliga de 1971, una trama de amaños y sobornos que sacudió al fútbol alemán. Varias fuentes señalan que Pirkner fue indultado en 1973.

Ahora, casi medio siglo después de aquella Austria de 1978, la selección regresará al Mundial en 2026 tras 28 años de ausencia. Su última participación había sido en Francia 1998, y el reto bajo el mando de Ralf Rangnick será enorme. La duda es si el técnico alemán buscará también algún jugador capaz de hacer de monaguillo para completar su convocatoria.