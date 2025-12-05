¿Cuándo debutará España en el Mundial 2026? Fechas, rival y posibles sedes

España ya conoce el camino inicial hacia el Mundial 2026 tras un sorteo celebrado en Washington que dejó un aroma nostálgico: el combinado nacional vuelve a quedar encuadrado en el Grupo H, el mismo en el que arrancó su aventura hacia la estrella de Sudáfrica. Y, como entonces, la exigencia será alta desde el primer día.

El debut de la selección será el 15 de junio, con Cabo Verde como primer rival. Un estreno que, según la organización, se disputará en Atlanta o Miami, dos de las sedes más potentes del torneo y que prometen un ambientazo para el arranque español. A priori, el conjunto africano es el adversario más accesible del grupo llegando como debutante.

El segundo asalto llegará el 21 de junio, nuevamente en Atlanta o Miami, esta vez ante Arabia Saudí. El equipo asiático, capaz de ganar a Argentina en Qatar 2022, representa una amenaza creciente. Con un proyecto en expansión y futbolistas cada vez más competitivos, Arabia se ha ganado el respeto de todos y obligará a España a jugar con la máxima intensidad para evitar sustos.

El cierre de la fase de grupos será el 26 de junio, en Guadalajara o Houston, frente a la siempre imprevisible Uruguay. Dirigida por Marcelo Bielsa —aunque su presencia en el sorteo brilló por su ausencia—, la selección charrúa transita entre el talento y la tensión interna. Figuras como Luis Suárez, a sus 38 años y en medio de diferencias con el técnico, mantienen en vilo su participación, pero el carácter competitivo de Uruguay sigue intacto.