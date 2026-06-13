Debut exigente en el Mundial 2026 para los Países Bajos de Koeman y Frenkie de Jong ante Japón

Es difícil imaginarse una gran cita internacional de selecciones sin la presencia de la 'Naranja Mecánica'. Una de las cunas del fútbol planetario donde el fútbol como esencia más se ha cultivado a lo largo de la historia. Con el gran Johan Cruyff, con Van Basten, Gullit, Ronald Koeman. Precisamente, el exjugador y extécnico del Barça abandera esta nueva hornada de 'tulipanes' que tienen un exigente estreno en el Mundial 2026 frente a Japón.

Frenkie de Jong posa para SPORT / Dani Barbeito / SPO

Será este domingo 14 de junio a partir de las 22:00 (hora peninsular española) cuando se abra el telón de la competición para una 'Oranje' que no parte entre las favoritas (ni siquiera en el TOP-8 en muchas casas de apuestas), pero que quiere aprovechar ese papel de 'tapada'.

Aspirantes a liderar el Grupo F

El duelo se disputará en el en el AT&T de Arlington (Estados Unidos) y apunta a ser clave para el devenir del Grupo F. Seguramente, llega más pronto de lo que ambas hubieran querido. Después tocará medirse con Túnez y Suecia en un grupo sin una cenicienta clara y con partidos que se pueden complicar. Interesante y abierto.

Acerca del combinado tulipán, destacar que Memphis Depay apunta a ser el delantero titular. Esta última temporada en el Corinthians brasileño, Depay es un 'soldado' de Ronald, que ya lo dirigió en el Barça y bajo cuyo mandato ha sido el máximo goleador de la fase de clasificación para el Mundial con ocho dianas.

Al conjunto naranja le pesa el cartel de ‘mejor equipo que no ha ganado nunca'. Tres veces subcampeón (1974, 78 y 2010), lleva doce partidos invicto en el Mundial -al margen de la tanda de penaltis- marca solo superada por el Brasil de Pelé (13 entre 1958 y 1966), pero a los neerlandeses siempre les ha faltado dar el paso adelante decisivo.

Ronald Koeman y Denzel Dumfries, en un partido de la selección de Países Bajos. / MAURICE VAN STEEN / EFE

Los neerlandeses están liderados desde la retaguardia por el veterano Virgil Van Dijk y en la sala de máquinas por el barcelonista Frenkie de Jong. Arriba, como decíamos, Memphis debería ser la punta de lanza aunque su estado físico es una incógnita. Ojo también al flamante fichaje del Madrid Denzel Dumfries por el carril diestro.

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Respecto a Japón, el equipo de Hajime Moriyasu ha aprendido a competir, sabe lo que es ganar en un Mundial a Alemania y España (Qatar 2022) y ha derrotado este año a Brasil e Inglaterra. Comandados por Ayase Ueda, autor de 26 goles en 40 partidos con el Feyenoord, y el delantero de la Real Sociedad Take Kubo, Japón acude al Mundial con la mejor generación de su historia, jugadores que son determinantes en equipos de toda Europa. Y así lo piensa su propio entrenador: “El objetivo de Japón es ganar el título”, ha asegurado Moriyasu.

Alineaciones probables:

Países Bajos: Bart Verbruggen, Denzel Dumfries, Virgil Van Dijk, Jan Paul van Hecke, Micky van de Ven, Tijjani Reijnders, Frenkie de Jong, Ryan Gravenberch, Donyell Malen, Memphis Depay, Cody Gakpo.

Japón: Zion Suzuki, Takehiro Tomiyasu, Maya Yoshida, Ko Itakura, Ao Tanaka, Ritsu Doan, Keito Nakamura, Junya Ito, Daichi Kamada, Ayase Ueda, Takefusa Kubo.