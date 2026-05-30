Un debut desastroso: el histórico árbitro que se ‘olvidó’ de que dos amarillas es expulsión

Jafar Namdar es uno de esos ‘desconocidos’ que forman parte de la historia de los Mundiales. En su caso, fue uno de los primeros árbitros asiáticos en dirigir un partido de la Copa del Mundo. Un honor inmenso que le jugó una mala pasada que no olvidaría jamás.

El exárbitro iraní llegó al Mundial de Alemania 1974 como parte de una camada histórica: por primera vez, árbitros asiáticos formaban parte del cuerpo arbitral de una Copa del Mundo. Para Irán, que por entonces todavía no había debutado como selección mundialista, su presencia ya era una pequeña conquista.

El partido que le tocó dirigir fue el Australia-Chile, disputado el 22 de junio de 1974, correspondiente al Grupo 1. Sobre el papel, parecía un encuentro asequible, ya que ambas selecciones estaban matemáticamente eliminadas. Pero Namdar, extremadamente nervioso, acabó dándole vida a aquel choque sin nada en juego.

Según las crónicas de la época, al iraní se lo vio blando e inseguro durante todo el partido, consultando constantemente con sus jueces de línea las decisiones que debía tomar y perdiendo autoridad sobre el césped en cada acción. Sus asistentes eran dos hombres con más experiencia: Arie van Gemert, de Holanda, y Vital Loraux, de Bélgica. Terminaron siendo casi un salvavidas para el debutante, que estaba como un flan.

La página de un diario de Chile sobre aquel partido / Archivo

Tras el descanso, un diluvio cayó sobre Berlín, complicando aún más el partido para Namdar. Diarios chilenos recuerdan que, en el minuto 57, Elías Figueroa cometió un penalti, pero Namdar interpretó que el jugador australiano había resbalado. Sin embargo, el momento más recordado llegó en el minuto 82.

Un descuido importante

El defensor australiano Ray Richards tardó demasiado en poner en juego un tiro libre y Namdar le mostró la amarilla. El problema era que Richards ya había sido amonestado antes por protestar en exceso. Por lo tanto, tras esa segunda amarilla, debía llegar la roja y su consecuente expulsión. Pero Namdar se olvidó, y Richards continuó sobre el césped durante unos segundos que parecieron eternos. Desde la banda llegó el aviso: era la segunda amarilla. Namdar tenía que expulsarlo.

La escena resumía su partido: un árbitro superado por el escenario y corregido en público en pleno Mundial. El encuentro terminó 0-0, sin goles, y con una amarga anécdota que no impidió que la FIFA siguiese contando con él. El iraní participó en otro partido de ese Mundial como juez de línea: el Brasil-Polonia por el tercer puesto.

Del debut iraní a 2026

Cuatro años después, Irán ya no estaría representado solo por un árbitro en un Mundial y la selección logró debutar en Argentina 1978. Desde entonces, su historia mundialista se alargó en 1998, 2006, 2014, 2018 y 2022, aunque todavía arrastra una cuenta pendiente: superar por primera vez la fase de grupos.

Mehdi Taremi (Olympiacos) es una de las grandes estrellas de Irán / EFE

2026 será otro capítulo mundialista para Irán. Compartirá el Grupo G con Bélgica, Egipto y Nueva Zelanda, en una Copa del Mundo ampliada en la que los dos primeros de cada grupo y los mejores terceros avanzarán a dieciseisavos. Para la Team Melli, el objetivo será el de siempre: seguir peleando más allá de la fase de grupos. La clave estará en no dejarse paralizar por los nervios, como le ocurrió a Namdar en su debut.

Eso sí, la ilusión mundialista iraní llega marcada por un contexto mucho más serio que el fútbol. La guerra con Estados Unidos, país en el que Irán deberá disputar partidos del Mundial, colocó su participación en seria duda, manchando sus ganas de disfrutar del deporte.